Las lonas de Roland Garros, ¿un peligro?

La lesión del belga David Goffin, que se tuvo que retirar ante el argentino Horacio Zeballos al resbalarse en una de las lonas de la pista principal, ha abierto la polémica en Roland Garros. "No creo que este acontecimiento no tenga consecuencias. Habrá consecuencias. La decisiones tendrán que dirigirse a tener una pista más segura", afirmó el entrenador de Goffin, Thierry Van Cleemput, tras el accidente del duodécimo jugador del mundo. Cuando aún se disputaba el primer set, el belga, que ganaba 5-4, intentó responder a un globo de Zeballos y tropezó en una parte de la lona que se extiende en el fondo de la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del torneo. Goffin se torció un tobillo y tuvo que retirarse inmediatamente del partido.

La lesión, un edema en el tobillo sin gravedad, según Van Cleemput, ha creado controversia sobre las condiciones de seguridad para los jugadores en uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

Varios de los tenistas que han desfilado por la sala de prensa de Roland Garros se han expresado sobre la amplitud de las canchas y la conveniencia de las lonas publicitarias al fondo de las pistas. "Siempre pensé que la lona era peligrosa y no estaba en el lugar correcto. Lo siento por él (Goffin), porque estaba jugando muy bien", se lamentó el español Rafa Nadal, uno de los favoritos al título en Roland Garros.

El próximo rival de Nadal en los octavos, el también español Roberto Bautista, se explayó aún más sobre el incidente. "Creo que las pistas anexas a las centrales son pequeñas, necesitarían unos metros más (...) Para jugar en arcilla necesitas más metros. Hay una lona en caso de que llueva, pero esa misma lona te come espacio de la pista", destacó.

La estrella española en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, contó que a ella le sucedió un percance semejante al de Goffin hace cuatro años. "Me dañé el tobillo con la lona también. Mi tobillo se quedó atrapado debajo de la propia lona. Vi el vídeo y a Goffin le pasó lo mismo que a mí. En las pistas centrales, hay bastante espacio. Lo que le pasó fue mala suerte, pero quizá habría que recoger más la lona", sostuvo la hispano-venezolana y vigente campeona de Roland Garros.

El canadiense Milos Raonic, quinto favorito y rival en octavos del español Pablo Carreño, relativizó lo sucedido a Goffin. "Está claro que cuando te acercas a esa área, al fondo de la pista o en los laterales, te expones a algún tipo de peligro, pero lo que ha pasado creo que se trató de un accidente extraño. Espero que no sea nada serio", dijo. Zeballos, que se benefició del incidente de Goffin, lamentó haber ganado de esa manera ante un colega que aprecia y reconoció que no lo vio caer. "Estaba corriendo hacia atrás y no lo vi justo cuando cayó», señaló el rioplatense, quien opinó que el accidente se debió a que patinó con el cemento que está detrás de la lona. "La Suzanne Lenglen es bastante grande, pero el resto me parecen un poco chicas", apuntó.