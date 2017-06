¿Qué necesita Rafa Nadal para volver a ser número uno del mundo?

Se agotaron los calificativos para definir la gesta de Rafa Nadal con la conquista de su décimo triunfo en Roland Garros. En la final, el manacorense pasó por encima del suizo Stan Wawrinka, un colosal tenista, tercero del mundo, que pareció un novel al lado del mejor jugador de la historia en tierra batida.

Quién le iba a decir a Rafa que ahora, con 31 primaveras recién cumplidas, iba a vivir una de las mejores temporadas de su carrera, prácticamente al mismo nivel de un año 2008 en el que ganó Roland Garros, Wimbledon y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, entre otros títulos.

Recuperado ya de la resaca por la fiesta de la décima Copa de los Mosqueteros —que paseó este mismo lunes por aguas del río Sena—, Nadal se ve obligado ahora a cambiar el chip y a centrarse en la hierba. Eso sí, tras unas merecidas, pero cortas, vacaciones. Será un cambio radical de superficie y de tipo de juego. Aunque el balear ya lo haya ganado en dos ocasiones (2008 y 2010), lo cierto es que el torneo de Wimbledon se le viene atragantando al español desde 2011, año en que disputó la última de sus cinco finales en La Catedral, donde acabaría perdiendo ante Novak Djokovic en cuatro sets.

Quién le iba a decir a Rafa hace apenas cinco meses, recién comenzada la temporada 2017 y cuando era noveno del ránking ATP, que a estas alturas volvería a ser el segundo mejor tenista del mundo y que tendría el número uno a tiro. Tras la disputa de Roland Garros, el escocés Andy Murray suma 9.890 puntos en la clasificación por los 7.285 de Nadal. Es decir, una distancia de 2.605 entre ambos. Parecen muchos, pero no son tantos.

Y es que el británico defiende 2.000 puntos por el trofeo conquistado el año pasado en el All England Club —el segundo de su carrera tras el que ganó en 2013—, tras derrotar en la final a Milos Raonic, mientras que Nadal no defiende ninguno al tener que renunciar en 2016 al tercer Grand Slam del curso, debido a la lesión en la muñeca que se había producido en Roland Garros y que le hizo abandonar el torneo parisino tras haber superado la segunda ronda. Así que en absoluto resulta descabellado pensar que el de Manacor pueda desalojar de la cima al tenista de Dunblane, siempre a expensas de lo que ocurra en el torneo de Queen's, la antesala de Wimbledon y que ambos jugadores van a disputar este año —Murray defiende el título logrado en 2016, mientras que Nadal no pudo jugar la última edición por la citada lesión—.

Después de este torneo —que se denomina oficialmente AEGON Championships y que también se disputa en Londres— llega Wimbledon y, dependiendo de lo que ocurra en la gira de hierba, podría haber un cambio en lo más alto del ránking mundial, siempre en función del papel que haga Murray en la superficie verde.

Nadal lleva un tute importante en el cuerpo, habiendo jugado esta temporada 25 partidos en tierra batida, con cuatro títulos en su zurrón (Montecarlo, Trofeo Godó, Madrid y Roland Garros) y una sola derrota, frente al pujante tenista austriaco Dominic Thiem en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

Murray, por su parte, está viviendo una temporada decepcionante en 2017, año en que sólo ha ganado el título en Dubai. La semana pasada, en Roland Garros, cayó en semifinales frente a Wawrinka, perdiendo así 480 puntos en el ránking después de haber sido finalista el año pasado —entonces cayó frente a Novak Djokovic en cuatro sets—.

Si pobre está resultando la temporada de Murray, Djokovic tampoco le anda a la zaga. El serbio, que el pasado mes de noviembre perdió el número del mundo en detrimento del escocés tras 122 semanas consecutivas en la cima, ha pasado de ser segundo en el ránking a figurar en cuarta posición, a 1.170 puntos de Wawrinka (6.975 del suizo por 5.805 de Nole). No figuraba el balcánico tan abajo en la lista desde octubre de 2009. Pese a haber reclutado a una leyenda del tenis mundial como André Agassi, Djokovic no consigue levantar cabeza y en este 2017 sólo ha ganado el título en Doha (un ATP 250), mientras que en cuanto a los torneos importantes sólo ha conseguido alcanzar una final, aunque cayó en Roma ante la joven revelación alemana Alexander Zverev.

De esta forma, el único integrante del llamado Big Four del tenis mundial —que componen Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray—, el único que ha conseguido hacer sombra a Rafa en este 2017 es Federer, quien, a sus 35 años, parece estar viviendo una segunda juventud. El Expreso de Basilea arrancó el año como un auténtico tiro, ganando el Abierto de Australia —por quinta vez en su carrera— y los dos primeros Masters 1000 del curso (Indian Wells y Miami), aunque decidió renunciar a la temporada de tierra batida para centrarse en Wimbledon, su torneo fetiche. El suizo, con permiso de los Murray, Djokovic, Wawrinka e incluso el cañonero Milos Raonic —finalista el año pasado—, aspira a ganar su octava corona en La Catedral y, de paso, a entrometerse en las aspiraciones de Nadal en su lucha por el número uno.

De hecho, hoy por hoy, en la llamada Carrera a Londres —la clasificación que determina los ocho tenistas que jugarán la Copa Masters el próximo mes de noviembre en la capital briánica—, Federer es segundo sólo superado por Nadal. Por detrás figuran Thiem (tercero), Wawrinka (cuarto) y Zverev (quinto), mientras que Djokovic y Murray aparecen en sexta y séptima posición, respectivamente, lo que habla a las claras de cómo está el panorama tenístico en la actualidad, con esos dos viejos rockeros de la raqueta, Nadal y Federer —Federer y Nadal, tanto monta, monta tanto—, demostrando que aún tienen cuerda para rato y que de momento no hay guapo que se atreva a jubilarlos.



Ránking ATP

1. Andy Murray (GBR) 9.890 puntos

2. Rafa Nadal (ESP) 7.285

3. Stan Wawrinka (SUI) 6.975

4. Novak Djokovic (SRB) 5.805

5. Roger Federer (SUI) 4.945

6. Milos Raonic (CAN) 4.450

7. Marin Cilic (CRO) 4.115

8. Dominic Thiem (AUT) 3.985

9. Kei Nishikori (JPN) 3.830

10. Alexander Zverev (ALE) 3.070

Carrera a Londres

1. Rafa Nadal (ESP) 6.915

2. Roger Federer (SUI) 4.045

3. Dominic Thiem (AUT) 3.165

4. Stan Wawrinka (SUI) 3.140

5. Alexander Zverev (ALE) 2140

6. Novak Djokovic (SRB) 1975

7. Andy Murray (GBR) 1930

8. David Goffin (BEL) 1820

9. Pablo Carreño-Busta (ESP) 1.740

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.570