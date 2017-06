Rafa Nadal nunca se fue y esa afirmación queda aún más reforzada con su décimo Roland Garros, su final a principios de año en Australia y la posibilidad de que el tenista español sea nuevamente número 1 en Wimbledon. Rafa ha recuperado su mejor versión y, cuando mentalmente se ha encontrado bien, casi nadie ha podido pararle en la pista.

El próximo mes de julio puede ser otro momento histórico para el deporte español ya que Rafa Nadal tiene por delante el reto de ganar su tercer Wimbledon y además llevarse el siempre importante reconocimiento de ser el número 1 del ranking ATP. El manacorí lo fue por última vez en 2014 cediendo el trono ante Novak Djokovic. 141 semanas acumuló Rafa en lo más alto de la tabla.

Tres años después, y con Andy Murray como actual número 1, Nadal puede volver a dominar el tenis mundial desde lo más alto del ranking. Para ello debe hacer final en Wimbledon y que el escocés no llegue a la misma. De esa forma, Rafa terminaría de remontar la desventaja de 2.105 puntos que hay entre ambos.

Con este reto en el horizonte, Nadal no quiere despistes. Más de una vez ha declarado que poco le importa ser el número 1 si ello no trae a su vez títulos y por esa razón buscará ganar en Londres, no por el ranking, sino por seguir aumentando su leyenda.