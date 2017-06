Serena Williams, desesperada con una leyenda del tenis: "Déjame en paz"

Serena Williams se encuentra actualmente alejada de las pistas de tenis debido a su embarazo, pero lejos de poder distanciarse de situaciones estresantes parece que hay una persona que se está encargando de generarle más problemas de los debidos, y ese no es otro que John McEnroe. El extenista estadounidense acumula más y más comentarios sobre Serena y la situación está superando a la misma.

"Querido John, te adoro y te respeto, pero por favor, por favor, déjame en paz con tus declaraciones que no están respaldadas por hechos. Nunca he jugado contra un jugador en el circuito de los hombres y no tengo tiempo. Respétame, respeta mi privacidad mientras trato de tener un hijo", dijo Serena en su cuenta de Twitter.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.