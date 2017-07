Feliciano López mostró su frustración tras la lesión que le obligó a retirarse en primera ronda de Wimbledon. El tenista, que llegaba en plenas condiciones, vio su actuación frente a Adrian Mannarino truncada por unas molestias en el pie izquierdo.

El español no tuvo otra opción más que lamentar la suerte corrida en su debut. Su gran estado de forma no fue suficiente para conseguir la victoria y avanzar en el torneo. Las palabras al término del encuentro mostraban la enorme decepción.

"Nunca había tenido problemas en los pies, y pensaba que era el típico dolor cuando te abrochas la zapatilla muy fuerte, pero no ha ido a mejor, y se ha mantenido el mismo dolor después del tratamiento. Es duro, pero a veces en la vida hay cosas que uno no puede controlar, y que me pase esto justamente hoy es una putada, porque venía con mucha ilusión".