Peligra el número 1 de Garbiñe Muguruza tras caer en el US Open

La tenista española Garbiñe Muguruza perdió hoy en octavos de final del Abierto de EEUU frente a la checa Petra Kvitova por 7-6 (3) y 6-3, en un partido que se extendió por una hora y 46 minutos.

Kvitova, cabeza de serie número 13 en la última prueba del Grand Slam, se enfrentará ahora a la estadounidense Venus Williams, que poco antes había derrotado a la española Carla Suárez por 6-3, 3-6 y 6-1.

De momento lo que sí mantiene Garbiñe es el número 1 del mundo, pero podría perderlo si la siguiente combinación tiene lugar: la española necesita que la ucraniana Svitolina no llegue a semifinales o que Karolina Pliskova no alcance la gran final del US Open.