¿Qué le falta a Rafa Nadal para decir "he ganado todo"?

Lo ha ganado prácticamente todo, pero a Rafael Nadal aún le quedan cuatro torneos que se le han resistido durante toda su carrera. Parece mentira que le pueda faltar algún triunfo viendo su hoja de servicio aunque conociendo a Nadal, su próximo objetivo seguramente girará en torno a solucionar este problema cuanto antes.

El más importante de los torneos que Nadal aún anhela es la Copa de Maestros de Londres. En dicha ciudad ha ganado dos veces Wimbledon, pero la competición que enfrenta a los ocho mejores del mundo aún no forma parte de su palmarés. Tampoco lo ganó cuando se jugaba en China.

Por otro lado existen tres Masters 1000 que Rafa no ha podido llevarse a casa: Miami, Shanghai y París. También parece irónico que Nadal no haya ganado el Masters francés, pero la superficie no es la misma que Roland Garros, donde nuestro número 1 ha tocado la gloria en diez ocasiones.

Aparte de Nadal hay dos tenistas que también tienen cerca la posibilidad de ganar absolutamente todos los títulos posibles por primera vez en la historia. Uno es Roger Federer aunque su gran inconveniente es que le falta el oro olímpico en individuales, algo para lo que tendría que esperar hasta los 39 años y con dicha edad buscar el metal en Tokyo.

El otro caso es el de Novak Djokovic. El serbio tiene aún más cerca que Nadal la posibilidad de ganarlo todo. Sólo se le ha resistido hasta ahora el Masters 1000 de Cincinnati y el oro olímpico. Él sí tiene más opciones de conseguir en 2020 la medalla que tanto ha buscado desde hace años.

La historia espera a uno de los tres tenistas más importantes de la misma. Esperemos que sea Nadal el que finalmente lo consiga.