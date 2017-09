Rafa Nadal: "El 1-O no debe producirse, es como saltarse un semáforo en rojo"

Rafa Nadal, tras conquistar el US Open, ha concedido una entrevista a El Mundo. El tenista balearse ha posicionado en contra del referéndum del próximo 1 de octubre de los independentistas catalanes.

"Creo que lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes y hay unas leyes que son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas . Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y los que pretenden eso en Cataluña tienen que entenderlo".

Rafa aboga por la unión como solución:

"Bueno, a todos nos debería preocupar; al que no le preocupe es que no tiene en mente a España como es España. Ésta es una realidad. Hay un conflicto, hay que solucionarlo. Es difícil, y no tiene una fácil solución, pero bueno... Yo le digo mi sentimiento. Me siento muy cercano a los catalanes, me siento muy español también. No entiendo una España sin Cataluña. No me gustaría entenderla o verla".