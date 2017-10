La decisión de Nadal que ha sorprendido a Federer

Rafa Nadal sigue sorprendiendo al mundo del tenis con cada una de sus gestas. Su último triunfo tuvo lugar en Pekín donde derrotó en la gran final al australiano Kyrgios y dentro del contexto de esa victoria, uno de sus compañeros, Roger Federer, ha mostrado su sorpresa ante la decisión del español de disputar la gira asiática.

"Sinceramente, pensaba que se iba a borrar de Pekín. ¿Por qué no? Y que no iba a jugar la gira de Asia. No tiene ninguna necesidad de llevar su cuerpo al límite lo que pasa es que Rafa es Rafa y es un súper profesional. Rafa siempre ha jugado bien en dura y ya estaba a un gran nivel en enero en el Open de Australia. Su problema es que como ha ganado 10 veces en Roland Garros parece que sus resultados en dura no son suficientes y sí lo son", comentó Federer ante los medios.

El tenista suizo explicó que tras ver el calendario de Nadal pensaba en un descanso más prolongado del manacorí, algo que últimamente Federer sí ha hecho por su parte en varias ocasiones.

"Cuando perdí en el US Open ya me dije que no era realista pensar que iba a acabar primero del ranking porque necesitaba ganar Shangái, Basilea, Bercy y el Masters, sin tener en cuenta que Rafa estaba jugando bien e iba a conseguir resultados como los que está consiguiendo. El objetivo del año era estar sano y me siento muy satisfecho de los resultados. Hasta final de año, intentaré ganar uno o dos títulos más", matizó Federer sobre su plan de trabajo.

El próximo objetivo de ambos ya está marcado: el Masters 1.000 de Shangái.