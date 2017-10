Nadal se sincera: "Perder cansa, pero también lo hace ganar"

Rafa Nadal ha vuelto a ser el número 1 del mundo del tenis este año demostrando que nunca se fue y que siempre ha estado preparado para dominar el ranking ATP cuando las lesiones y las malas rachas se lo han permitido. El carácter luchador del español ha sido encumbrado una vez más en una temporada en la que ha ganado Roland Garros y el Abierto de EEUU jugando también la final de Australia ante Federer.

Los compañeros del diario Marca han entrevistado a Rafa en pleno Masters 1000 de Shangái y el manacorí ha dejado claro que mantenerse en lo más alto cuesta mucho a nivel psicológico.

"A todo el mundo le cansa todo. Evidentemente perder cansa más y frustra más que otra cosa. Pero ganar también cansa. No es que canse ganar sino que en un momento dado es muy difícil mantenerse tanto tanto tiempo arriba del todo, tantas semanas y tantos días consecutivos manteniendo la adrenalina alta, la concentración... El tenis es un deporte que muchas veces se deciden los partidos en muy pocos puntos con lo cual de estar bien en esos puntos va el ganar o perder", comentó Nadal para Marca.

Sobre su relación con Roger Federer, eterno rival y compañero de equipo y de dobles en la Laver Cup celebrada este año en Praga, Nadal ha reiterado que ambos son un ejemplo: "Es que somos rivales pero estamos jugando una competición por equipos. Cuando juegas por equipos juegas por equipos y uno tiene que saber separar las cosas. Ya sé que cuando se viven todas las situaciones que hemos vivido Federer y yo en una pista ya sé que hay momentos de presión, momentos de tensión, hay una rivalidad en la que, según en qué momentos, no quiere compartir una serie de cosas con el otro. Yo todo eso lo entiendo. Pero yo soy una persona muy normal y bastante abierta. Federer y yo hemos sido un buen ejemplo de conducta y educación en este sentido".

Con 16 Grand Slams a sus espaldas, Nadal está a sólo tres de Federer, pero ese reto histórico no le quita el sueño: "Lo que tiene que pasar es que gane tres más. Al final dije que podía llegar, claro que puedo llegar. Lo normal es no llegar pero nunca se sabe. Nunca pensé en llegar a 16 y aquí estamos con 16. Depende de cómo juegue tenísticamente los siguientes años y de cómo me responde el físico y la cabeza, y los rivales también. Vamos a ver lo que ocurre. Lo digo la verdad, por mucho que la gente se empeñe es algo que yo no me planteo".