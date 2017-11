Nadal abandona el Masters de París y peligra su presencia en Londres

"Es obvio que mi rodilla no está el 100%. Si no, no hubiese pedido al entrenador que me pusiese allí una venda". Estas fueron las palabras de Rafa Nadal una vez finalizado su partido ante Pablo Cuevas en el que logró su pase a cuartos del Masters 1000 de París. El manacorí, finalmente, dice adiós al torneo por esas molestias.

Rafa Nadal no podrá buscar las semifinales en su partido de cuartos que debía enfrentarle al croata Filipe Krajinovic, número 77 del mundo. Ahora la pregunta que todo el mundo se gira tiene acento británico: ¿llegará Rafa a la Copa de Maestros de Londres?

"Aunque me retirase mañana, no significa que esté al cien por cien en Londres", sentenció Nadal antes de que hoy tomase la decisión de no seguir en el torneo galo. El número 1 está asegurado, no así su presencia en la Copa de Maestros.