Bauzá: "Lo que me preocupa es ese avance pancatalanista, ese nacionalismo. Me reúno con mucha gente que me dice: "No, esto no pasa aquí, eres un exagerao". El nacionalismo no es moderado ni es agresivo: es nacionalismo. Y no hay nada peor que coquetear con el nacionalismo. Al final, te contaminas y te transformas".