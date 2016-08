Pasadas las dos de la madrugada del viernes terminaba la jornada para varios de los negociadores de PP y Ciudadanos, que abandonaban el Congreso de los Diputados después de intensas horas de reunión y de que el portavoz parlamentario de los centristas, Juan Carlos Girauta, hubiese dado un ultimátum de cuarenta y ocho horas para que se firme un acuerdo. A esa hora el número dos del partido naranja, José Manuel Villegas, telefoneaba a Albert Rivera para comunicarle el estado de las negociaciones.

Las noticias que el presidente de Ciudadanos escuchaba de quien es desde hace una década su mano derecha no eran buenas, o no todo lo buenas que esperaba. Villegas le explicaba que los populares ya habían puesto sobre la mesa dinero para financiar las cinco grandes medidas sociales por las que abogan: el complemento salarial anual garantizado, el plan contra la pobreza infantil, la equiparación y aumento de las bajas de maternidad y paternidad, el aumento en la inversión en educación infantil y el plan de choque contra el fracaso escolar. Sin embargo, Rivera considera que la cuantía es todavía "insuficiente". Tanto que no llegaría ni a la mitad de los 7.000 millones de euros que, según la propia memoria económica de Ciudadanos, suponen. El propio presidente de Ciudadanos le expresó su preocupación a Mariano Rajoy por la falta de concreción en las cifras y por los escasos avances en las reformas institucionales que plantea la formación naranja, tales como la supresión de las diputaciones provinciales, la modificación del Senado o el cambio en la elección de los vocales del CGPJ. En este último punto el PP ha ofrecido este mismo viernes que el 60% de los mismos sean elegidos por los propios jueces y no por los partidos políticos.

Maillo "optimista" y Villegas considera "imposible" firmar este viernes

En su comparecencia durante el habitual receso de mediodía, Villegas ha confirmado que los avances en la negociación son "insuficientes" y ha descartado expresamente la posibilidad de firmar el acuerdo este mismo viernes: "Las posturas están demasiado separadas como para decir, primero si va a haber acuerdo y por supuesto como para decir que se va firmar esta tarde. De hecho, a mí me parece imposible que esta tarde se vaya a firmar este acuerdo".

Por su parte, el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, que por la mañana afirmaba que a Ciudadanos se le habían acabado "las excusas" puesto que "todas las propuestas, incluidas las económicas, están ya encima de la mesa" trataba, una vez más, de aplacar el pesimismo de los de Rivera: "Somos moderadamente optimistas. Hoy estamos mejor que ayer, hoy ha habido sustanciales avances".