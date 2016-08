Nuevo curso escolar: la LOMCE, en el punto de mira

Llega septiembre y los centros educativos vuelven a abrir sus puertas. Profesores y alumnado se enfrentan al curso escolar 2016-2017, lo que lleva consigo novedades. Entre ellas, finaliza el periodo de implantación final de la LOMCE en las aulas, lo que implica la realización de las "reválidas" que, ya en el pasado mes de mayo, enfrentaron al Ejecutivo en funciones con las comunidades autónomas. Doce regiones (todas las no gobernadas por el PP) no realizaron la prueba final de sexto de primaria en su totalidad.

A pesar de tener sobre la mesa el precedente del pasado mes de junio, el Gobierno en funciones está convencido de que en el próximo curso escolar, las autonomías aplicarán la LOMCE. En los informativos de EsRadio, José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación territorial del Ministerio de Educación, aseguró que "la normativa está vigente y todos tienen claro cuales son las reglas del juego, las normas que van a regir el próximo curso". Y advirtió de que aunque el "Gobierno esté en funciones, está en pleno uso de sus facultades para actuar legalmente si la norma no se cumple".

El diagnóstico de José Luis Blanco no fue compartido por el sindicato independiente de profesores ANPE. Su director, Nicolás Fernández Guisado, sostuvo que lo que ocurrió con la prueba final de sexto de primaria el pasado curso "no invita al optimismo" y auguró que las autonomías no van a cumplir la norma. "Ya hemos visto que la han incumplido y no han tenido prácticamente consecuencias". Por ello, desde ANPE, reclamaron al Ministerio de Educación que "ejerza un papel de liderazgo".

El presidente de ANPE defendió que la reválida de sexto de primaria consiste en una prueba de diagnóstico, sin efectos académicos y que no había "ningún problema en que se aplicara en todos los centros". Para Fernández Guisado, la actitud de las CCAA es una muestra de que la educación en España está "politizada y se utiliza como una herramienta de confrontación".

Primaria sin novedades

En primaria el próximo curso no habrá novedades. Durante los tres cursos anteriores, los currículos de la LOMCE quedaron completamente implantados. No obstante, se realizará de nuevo la prueba final de sexto de primaria; un examen que sirve de diagnóstico para profesores y padres pero no tiene efectos académicos. La prueba se divide en tres partes: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

En la ESO se aplicará una prueba final en cuarto curso

La Educación Secundaría Obligatoria (ESO) es la que traerá más cambios para el próximo curso escolar. En 2º y 4º curso se estrenarán currículos nuevos. Desde ANPE defendieron que se trata de cambios "complejos", porque divide todas las materias en tres apartados: troncales, básicas y las asignaturas de configuración autonómica. Según este sindicato de profesores, estos cambios "desvertebran más la educación en España" ya que fomentan las diferencias educativas entre las distintas comunidades. A la nueva prueba de evaluación hay que sumar la prueba final de 4º de la ESO. A diferencia de lo que ocurre con la reválida de sexto de primaria, a esta prueba la ley si le reconoce un valor académico aunque el próximo curso, por ser el primer año, será experimental.

Bachillerato: adiós selectividad y hola "reválida"

En Bachillerato el curso también trae cambios significativos. Llega la nueva prueba final de Bachillerato conocida también como "reválida" que sustituirá a la Selectividad. La nueva prueba será necesaria para conseguir el título de Bachiller y para acceder a la universidad. Aunque el próximo curso, por ser el primero en el que se aplica, solo se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad y no para obtener el título de bachillerato. A esto hay que sumar, que el 2º curso se estrenará un nuevo diseño curricular con el que se terminará de implantar la LOMCE.

Mensaje de tranquilidad a las familias

Así las cosas, desde el Gobierno en funciones mandaron un mensaje a las familias y alumnado frente a posibles cambios en la educación en caso de nuevo Ejecutivo. José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación territorial del Ministerio de Educación, en EsRadio, insistió en que "los padres pueden estar tranquilos y adquirir los materiales sin temor a un cambio inmediato".

Sin embargo, cabe recordar que la ley sigue en el aire ante la inestabilidad política y tras conocerse el contenido del pacto entre PP y Ciudadanos, que congela la aplicación de la ley.

Desde el Gobierno, insisten en que "cualquier cambió que se haga en educación no se puede aplicar de un día para otro". Recuerdan que la propia LOMCE tardó dos años en implantarse: "Una reforma lleva mucho tiempo porque la derogación de una ley no implica que las leyes anteriores cobren vigencia, hay que tener una alternativa".