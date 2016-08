Una catedrática sueca destroza el sistema educativo catalán (y el español) en 'La Vanguardia'

En una breve entrevista en el diario catalán La Vanguardia, la catedrática de Español y asesora del Ministerio de Educación sueco Inger Enkvist, describe los pilares fundamentales sobre los que estima que debe asentarse la educación en occidente donde "se ha creído que la educación era un bien ya conquistado y han dejado de exigir esfuerzo a los alumnos".

La también colaboradora de Libertad Digital y La Ilustración Liberal cree que es un error considerar que todos los alumnos se esfuerzan y por eso no exigir resultados, motivo por el que ahora, el alumno se percibe como algo "intocable". Para Enkvist, "para que haya inclusión" de los alumnos "todo el mundo tiene que aceptar hacer su trabajo. Si anteponemos la convivencia al aprendizaje se hunde todo". La clave es "que el aprendizaje mejora la convivencia" y no al contrario.

El modelo educativo a imitar es aquel que logra los mejores resultados. En este caso, el finlandés, con un estilo de escuela "tradicional, la que había en Suecia hace medio siglo", dice Enkvist. En Finalndia "preparan muy bien a los niños en primaria, establecen buenas costumbres de trabajo con apoyo inmediato al alumno que lo necesita para que no acumule retraso". Lo que hay que hacer es dejar claro a los alumnos que "no pasarán de curso si no se saben las materias".

Ante las preguntas de la periodista de La Vanguardia sobre si "¿no nos iremos al extremo?" o si no cree que "exagera", Enkvist sentencia que "si el alumno no llega al segundo ciclo sabiendo leer de manera fluida y no tienen un conocimiento del mundo, están completamente perdidos en el entorno educativo, en su mundo privado y lo estará en el laboral".

Contra la inmersión lingüística

Tratándose de una entrevista en La Vanguardia no podía faltar la pregunta sobre la inmersión lingüística. Después de recordar que la educación debería primar la calidad de la enseñanza que la cantidad de horas que se pasa en el colegio, "los finalndeses están 5 horas en el colegio y no tienen demasiados deberes porque en casa se dedican a leer", Enkvist destaca que "la educación no debería ser una cuestión política. Cataluña debería permitir a la familia elegir entre el castellano y el catalán como lengua vehicular si lo que queremos priorizar es el dominio del lenguaje".

No se quedó ahí porque "lo más importante es que los niños tengan vocabulario y conocimientos, y para eso escuela y padres deben estar de acuerdo y fortalecer la lengua materna, así es más fácil aprender el otro idioma, pero como materia. En mi país se dan tres clases de sueco por semana en sueco y todo el mundo habla sueco" porque hay que tener claro, dice esta catedrática de español, "la lengua es un instrumento, no una meta".

Para rematar, explica que en su universidad hay un acuerdo con la universidad pública de Cataluña para el intercambio de estudiantes porque los alumnos suecos "han estudiado español y quieren perfeccionarlo". Así, "si una sociedad se cierra está quitándole oportunidades a sus jóvenes".

Finalmente, destaca la necesidad de tener buenos profesores y recuerda que en países como Finlandia, "a los profesores de preescolar se les exigen una nota de corte muy alta, y todos tienen un máster. Los padres saben que están muy preparados y los alumnos que ser profesor es muy difícil y que los suyos están entre los mejores del mundo. De un buen profesor no te olvidas jamás", sentencia.