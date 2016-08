Aumenta el número de casos atendidos por desaparición en nuestro país. La Asociación SosDesaparecidos atendió a más de 1.600 familias en lo que llevamos de año mientras que en todo 2015 recibieron 1.130 casos. Con los datos sobre la mesa, desde esta asociación no descartaron terminar el año con el doble casos que en 2015. No obstante, las cifras y porcentajes de 2016 no se conocerán hasta finales de año. Además, desde SosDesaparecidos insten en que sus datos no sustituyen a los oficiales del Ministerio de Interior. Además, es importante aclarar que no todos los casos registrados finalizan en la activación de una búsqueda.

El último caso de este verano es el de Diana María Quer López-Pinel, una chica de 18 años madrileña que desapareció el pasado martes 22 de agosto en el término municipal de A Pobra do Caramiñal en La Coruña, donde se encontraba de vacaciones. La Guardia Civil ha ampliado el radio de su búsqueda. Al caso de Diana hay que sumar otros más conocidos y con un final trágico como el de los menores: Yeremy Vargas, Madeline McCann o Sara Morales.

Precisamente,el verano es una de las épocas en las que se suelen producir un mayor número de desapariciones. Solo en julio y agosto SosDesaparecidos ha publicado en las redes sociales más de una decena de nuevas alertas de personas de distintas partes del país que se encuentran en paradero desconocido. Uno de los motivos por el que crecen las desapariciones en la época estival es por el aumento de las fugas de los menores de edad. No obstante, en la mayoría de los casos"se trata de huidas de 2 o 3 días que no llegan a más".

Según los últimos datos facilitados por esta asociación, en 2015 se activó la búsqueda de 449 personas. De ellas, el 56% fueron adultos, el 23% tenían más de 70 años y el 21% menores de edad. Del total de personas en paradero desconocido del último año, el 58% fueron localizados en buen estado de salud, el 16% continúan en paradero desconocido y el 26% habían fallecido cuando los localizaron. Mientras que por Comunidades Autónomas, Andalucía, Cataluña, Valencia y Canarias son las que registraron un mayor número de desaparecidos.

¿Qué hacer en caso de desaparición de un familiar?

Ante la creencia de que un familiar ha desaparecido, desde SosDesparecidos recomiendan hablar con las personas con las que se haya relacionado el día de la desaparición y hacerse una primera hipótesis de lo que puede haber pasado. Si no encuentra una respuesta y usted tiene la certeza de que ha desaparecido un familiar o un amigo lo primero que tiene que hacer es avisar a los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o Cuerpos de Seguridad Autonómicos) de la desaparición.

Desde SosDesaparecidos advierten que no es necesario esperar ni 24 ni 48 horas. Para poner la denuncia necesita una fotografía de la persona desaparecida, descripción detallada de las características físicas y la ropa que llevaba en el momento de la desaparición. Las primeras horas son fundamentales para actuar. Desde SosDesaparecidos también aportan algunos consejos como: solicitar copia de la denuncia, guardar el peine y el cepillo de dientes de la persona desaparecida para la prueba de ADNy, muy importante, una vez se localice a la persona desaparecida se debe retirar la denuncia.