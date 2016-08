Los magistrados celebran el pacto PP-Ciudadanos sobre Justicia

Las asociaciones de jueces, en mayor o menor medida, llevan años reclamando que se blinde su independencia e imparcialidad frente a los intereses del poder político. Una promesa que Mariano Rajoy incluyó en su primer programa de Gobierno y que nunca ha cumplido, ni siquiera cuando los ciudadanos le entregaron la mayoría absoluta en la última legislatura de cuatro años. Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han coincidido este lunes en una lectura: que el acuerdo en materia de Justicia que han suscrito el Partido Popular y Ciudadanos, una de las exigencias de la formación de Albert Rivera para permitir la investidura, es un "buen punto de partida".

El cambio se produce principalmente en cuanto a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Conforme al artículo 122.3 de la Constitución, está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo -elegido por el resto de los miembros- y "por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados en los términos que establezca la Ley Orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de ⅗ en ambos casos entre Abogados y otros juristas, de reconocida competencia y más de 15 años en el ejercicio de su profesión". A efectos prácticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Congreso y el Senado eligen los veinte vocales del CGPJ.

A falta del traslado de la teoría a la práctica, con el pacto entre Rajoy y Rivera las asociaciones de jueces elegirían directamente a los componentes del órgano que se autorregula: compuesto por magistrados que organizan y gestionan el Poder Judicial. Esta reforma se traduciría, según los colectivos, en un acercamiento hacia el famoso concepto de la despolitización de la Justicia, amparado en la Constitución Española.

Criterio de los portavoces

"Me consta que al PP le costó volver a sus planteamientos de 2011 para la elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ; la elección directa por los propios jueces en vez de que sea el Parlamento, como se ha venido haciendo desde 1985", ha afirmado Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria. Ha añadido que "el acuerdo contiene lo que las cuatro asociaciones hemos venido pidiendo, de forma unida, desde diciembre de 2015 y sería deseable que estos planteamientos los asumieran el resto de las fuerzas políticas".

Ignacio González Ubaldo, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, coincide en líneas generales con la exposición anterior; y ha manifestado que el sistema que se implante tendría que ser "un sistema proporcional, para garantizar que las minorías estén representadas en el CGPJ". En cualquier caso, "nosotros, desde JpD queremos que esto se materialice en un Pacto de Estado por la Justicia en el que estén los grupos parlamentarios más relevantes. Queda mucho camino por recorrer" ha mantenido.

También se ha pronunciado Conrado Gallardo, presidente de Foro Judicial Independiente. No le ha sorprendido el pacto, puesto que esta medida ya la llevaba "el PP en su programa de hace cinco años. Es un buen punto de partida, pero, desde nuestro punto de vista, es algo prematuro echar ninguna campana al vuelo porque el acuerdo depende de la voluntad de PSOE. Todo puede quedar en agua de borrajas", ha explicado Gallardo. "Como decía uno de los protagonistas en la película "Jerry McGuire", "show me the money", muéstrame el dinero. Hacen falta inversiones, sí. Y hacerlas con sensatez".

La Asociación Profesional de la Magistratura hizo público un comunicado este domingo, nada más hacerse oficial el acuerdo, en el que lo valoraba muy positivamente. El actual sistema, apuntaban, "sólo ha servido para politizar la imagen de nuestro sistema judicial".

Pese a la irrupción de los llamados nuevos partidos, el horizonte no invitaba al optimismo puesto que "ninguno confiaba la capacidad de elección de los vocales judiciales por y entre los jueces", sostuvieron los portavoces de Foro Judicial Independiente para Libertad Digital. Según esta asociación, los debutantes en el Parlamento tampoco "toman la justicia como un problema, ni hablan de reformas como en sanidad o educación". Fue el PSOE quien diseñó este modelo y "el PP engañó con su programa electoral a sus votantes en las elecciones del año 2012. Llevaba la reforma pero hizo lo contrario. Podemos incluye en su programa electoral un sistema de elección populista que no nos convence y que creemos que lleva a una mayor politización".