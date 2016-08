Rivera: "Estoy dispuesto a no tener credibilidad por el bien de España"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes que está dispuesto a perder la credibilidad por el bien de España, después de haber pactado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del gobierno en funciones y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, por separado en un plazo de seis meses.

"Estoy dispuesto a no tener credibilidad por el bien de este país" ha dicho Rivera en una entrevista en Telecinco, en la que ha indicado que "el acuerdo con el PP no es exactamente el mismo acuerdo que el del PSOE porque es otro partido". Sin embargo, ha subrayado que de los 150 puntos del documento firmado con los populares, 100 estaban incluidos en el acuerdo de investidura con el PSOE para la anterior legislatura.

Rivera ha animado a los líderes del PP y del PSOE a dejar de "darse la espalda". "No digo que se den la mano, pero que de aquí al viernes den un espacio para que se ponga en marcha el país", ha dicho, añadiendo que entre ambos partidos "hay un espacio común que no quieren reconocer".

Asimismo, Rivera se ha mostrado optimista y espera que el "diálogo y el sentido común" se instalen en el PP y en el PSOE para llegar a un acuerdo antes del próximo día 2 de septiembre, cuando se celebrará la segunda votación a la investidura de Mariano Rajoy.

Sobre los motivos que impiden que el PP y el PSOE no lleguen a acuerdos, Rivera ha afirmado que, a su juicio, "el problema interno del PSOE por el liderazgo interno, pensando más en el Congreso de su partido que en España" ciega las posibilidades de los socialistas. "Hay muchos votantes socialistas que no quieren terceras elecciones y quieren ejercer esa negociación. Si con 32 se pueden arrancar compromisos, con 85 también".

En este sentido, ha insistido en que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere encabezar la oposición, puede hacerlo pero de forma responsable y que puede utilizar sus 85 escaños para presionar al PP que gobernaría en minoría.

También ha afirmado que el otro "problema" que dificulta la llegada de acuerdos entre los dos partidos tradicionales es que "Rajoy en cuatro años de mayoría absoluta ha roto todos los puentes con la oposición".

"Tuve constancia de que no había ni un solo puente posible entre PSOE y PP. En ese momento había dos opciones, o quedarte parado bloqueado como hacía todo el mundo o salir a jugar y exigir cambios y reformas", ha dicho el líder del partido naranja.

Preguntado por las vacaciones de Pedro Sánchez, Rivera no ha querido hacer una valoración en el plano personal, pero "en el plano político" ha criticado que "un partido que ha gobernado 21 años España, como el PSOE no puede desconectarse de lo que pase en su país". "Creo que sabiendo que no hay mayoría absoluta debería tener un papel más activo", ha apostillado.