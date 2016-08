Iglesias sugiere que el PSOE miente por negar sus conversaciones con Sánchez

Pablo Iglesias insiste en que va a tender la mano al PSOE para intentar buscar una "alternativa" a un Gobierno de Mariano Rajoy pero el líder de Podemos no pierde la oportunidad de meter el dedo en el ojo a Pedro Sánchez. Este martes, en unas declaraciones en el Congreso de los Diputados, volvía a sugerir, desmintiendo a los socialistas, que existen conversaciones con el líder socialista, a pesar de que desde el PSOE las han negado en numerosas ocasiones.

Preguntado directamente por este asunto, Iglesias invitaba a los periodistas presentes a "preguntarse" si consideraban creíble que si Sánchez y él hablan de que van a votar "no" a Rajoy, "no iban a hablar del escenario posterior al fracaso de Rajoy en el Congreso", sembraba así la duda, de nuevo, de si existe ya ese diálogo para buscar alternativa a Rajoy.

Tras abrir de nuevo esta polémica, en la que uno de los dos partidos miente, el líder de Podemos volvía a insistir en que, tras el "fracaso previsible de Rajoy", son "las fuerzas políticas que vamos a votar que no, estamos obligados a buscar una alternativa. No hacerlo sería apostar directamente por las terceras elecciones". "Pedro Sánchez se debe decidir. Si no quiere repetición de elecciones, está obligado a buscar una alternativa con nosotros y con los diputados que van a rechazar la investidura del PP".

"Regalos"

Tras ello, no descartaba sorpresas en el discurso que va a pronunciar este miércoles en la tribuna del Congreso. "Sería bueno que esperarais a escuchar el discurso. Los regalos hay que abrirlos el día de Reyes y no antes", afirmaba.

También se ha referido a las palabras del líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, que ha pedido que se reúna el Comité Federal del PSOE para examinar y analizar qué va a hacer para evitar unas terceras elecciones y ha añadido que "España necesita tener un gobierno y si tú no puedes hacerlo, tienes que dejar a alguien que lo haga".

A juicio de Iglesias, "por desgracia", en el PSOE existe ese "debate que amenaza en convertirse en guerra entre los que quieren hacer gobernar al PP y los que han mantenido su palabra". "Pedro Sánchez no está en esa posición y gracias a eso se abre una oportunidad a partir del viernes".