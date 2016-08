Rajoy aburre hasta a sus socios: "¿De verdad quiere ser investido presidente?"

El tono plano del líder del PP, que quiere ser investido para una segunda legislatura y que se enfrentaba este martes a la primera sesión del debate, no pasó inadvertido a quienes ya le han dado el sí para ser presidente.

El secretario del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, escribió un revelador tuit a falta de escuchar la respuesta oficial de Albert Rivera a las palabras de Rajoy. En la red social, Gutiérrez destacó que el discurso era "plano, antiguo, sin pasión alguna y básicamente electoralista". Y se preguntó si de verdad "quiere ser investido presidente".

Escucho un discurso plano, antiguo, sin pasión alguna y básicamente electoralista De verdad q @marianorajoy quiere ser investido presidente? — Miguel Gutiérrez (@MGutierrezCs) August 30, 2016

Preguntado por ese tuit en la rueda de prensa posterior al debate, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, marcaba distancias asegurando que "cada uno es dueño de sus tuits, y sobre todo de sus adjetivos". Girauta, sin ir tan lejos en la crítica a Rajoy, ha manifestado su sorpresa porque "no haya habido ni una sola apelación al PSOE para pedir una abstención, ni a ningún otro partido". Para el dirigente centrista, "si no se pone voluntad y fe, no se van a poder poner por él" por lo que se ha permitido ironizar: "Animamos a que Rajoy confíe más en su candidatura".

Las palabras de Gutierrez sorprendían a algunos dirigentes de Ciudadanos, que incluso en privado afirmaban "se ha venido demasiado arriba" según informa Mariano Alonso.