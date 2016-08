Podemos seguirá presionando al PSOE aunque lo ven muy difícil

Pablo Iglesias aseguraba tras su discurso en la sesión de investidura que, a partir de este viernes, esperaba llamada de Pedro Sánchez para iniciar las conversaciones en busca de un "gobierno alternativo" al de Mariano Rajoy. Pero, de puertas adentro, las esperanzas de que esto suceda son escasas, casi nulas.

Aún así, en público, los dirigentes de Podemos no cejarán en su empeño de presionar al PSOE para que Sánchez lo intente. Los últimos en repetir este mensaje han sido la diputada, Irene Montero, y el portavoz morado en el Senado, Ramón Espinar.

"Reconocemos el coraje de Pedro Sánchez. Ha sido valiente frente a todas las presiones de dentro y fuera de su partido, y ha mantenido el 'no' a un Gobierno del PP", comenzaba Espinar alabando al socialista pero añadía: "A partir de ahora , Pedro Sánchez tiene que rematar la jugada a gol. Además de ser capaz de decirle que no a Rajoy tiene que atreverse a encabezar un Gobierno nuevo". Y no solo eso, llegaba a asegurar "hay que recuperar el espíritu de la Transición, para tener la capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes, para tener la capacidad de sentarse y resolver grandes problemas que hay en este país entre diferentes. Eso significa que hay que ceder, dialogar y escuchar".

Por su parte, Irene Montero aseguraba que "los números dan" aunque ellos "no van a tomar la iniciativa" para intentar conformar este "gobierno progresista". Por ahora, explicaba también que "no hay ningún tipo de negociación abierta" y que "los portavoces del PSOE cierran rotundamente la puerta a que haya una exploración de esa alternativa". "Les pido que recapaciten", animaba Montero, "nosotros lo deseamos de todo corazón, pero las posibilidades parecen pocas", añadía.

Ya en privado, los miembros del partido morado reconocen que ven muy difícil que esto suceda. "No le van a dejar", afirman algunos de ellos que creen que Pedro Sánchez no llamará a Pablo Iglesias, ni este viernes, ni en los próximos meses.