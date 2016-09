Felipe González abre la veda y ya pide al PP la cabeza de Rajoy

Se esperaba y ha sido en una radio colombiana. El expresidente Felipe González ha puesto la pelota de la responsabilidad de unas terceras elecciones en el tejado del PP.

González señaló que "no tienen razón" los que culpan al PSOE del bloqueo. "Están poniendo una presión casi en forma de chantaje sobre el PSOE. Los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de, si no pueden formar gobierno, no impedir que otros lo formen", como, dijo, hizo Rajoy en marzo cuando Pedro Sánchez era el candidato "votando en contra con Podemos".

"Sería absolutamente irresponsable que fuéramos a unas terceras elecciones, pero es inaceptable que se responsabilice al PSOE", dijo. "Espero que se imponga la racionalidad y el interés general de España", añadió.

González señaló el camino para formar gobierno y, al mismo tiempo, quitar presión al PSOE. Que "el PP presentara otro candidato después" del fracaso de Rajoy. "El PP es el partido más votado, y su candidato el más vetado", se da la circunstancia de que "el partido más votado presenta un candidato que el más vetado, hasta entre sus propios votantes", insistió.