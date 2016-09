Pablo Iglesias dejó este viernes el tono suave y pausado en casa para pedir a Pedro Sánchez con vehemencia y agresividad que decida ya si va a intentar formar un "gobierno alternativo" al e Mariano Rajoy.

"Creo que el 26 de junio a ustedes les dieron una segunda oportunidad", aseguró dirigiéndose a los socialistas. "Tuvieron el peor resultado de su historia pero aprovéchenlo, porque, a lo mejor, es la última vez que ustedes pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un gobierno decente".

Aunque el secretario general de Podemos felicitó a Sánchez por haber derrotado a los miembros de su partido que defendían "sin pudor" que debían abstenerse, insistió en que "les tengo que decir que se aclaren". Y elevó el tono una vez más para añadir: "He escuchado a algunos de sus portavoces decir que ustedes no quieren un acuerdo con nosotros, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste".

Y prosiguió con el ataque a los socialistas: "Llevan dos años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido y eso no va a pasar. Estamos en el 2016 y no va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema en el que dos partidos se puedan alternar como Cánovas y Sagasta".

"Tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa"

"Se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy", continuó el líder de Podemos: "Ustedes tienen que elegir si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el PP o con nosotros". "Tarde o temprano nosotros gobernaremos en este país", llegó a decir Iglesias.

"Y si no lo hacen, tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa y decirle a los españoles que quieren una tercera oportunidad y volver al bipartidismo de siempre. Díganle a los españoles que no quieren un acuerdo con nosotros. Pero permítanme advertirles de que, a lo mejor, no tienen una segunda oportunidad de estar al frente de un proyecto de país nuevo", finalizó el secretario general morado.