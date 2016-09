Iglesias convoca un acto por los niños sirios y ataca a Ciudadanos por sumarse

La previa de la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy no ha estado exenta de polémica en el Congreso de los Diputados. Podemos ha convocado un acto por los niños sirios y Pablo Iglesias ha atacado a Ciudadanos por sumarse.

Minutos antes de las seis de la tarde, varios diputados del PP esperaban frente a la puerta de los leones para sumarse a una concentración en memoria del niño sirio que hace justo un año aparecía muerto en una playa del mediterráneo, Aylan Kurdi.

El acto había sido idea de Unidos Podemos y lo había autorizado la Mesa del Congreso, un requisito imprescindible para celebrar cualquier concentración en la entrada principal de la Cámara Baja. Dado que este acto se había comunicado al Congreso, algunos diputados de otros partidos pensaron que estaba abierto a todos ellos y que podían sumarse a la concentración.

Al llegar, y darse cuenta de que era un acto solo de Unidos Podemos, los diputados populares abandonaron el lugar por entender que se trataba de un acto de partido y no unitario. Enseguida terminaban de llegar los diputados podemitas, incluidos los primeros espadas Pablo Iglesias, Iñigo Errejón o Alberto Garzón.

Avanzada la concentración y a escasos minutos de las seis de la tarde, aparecía una delegación de Ciudadanos con su portavoz, Juan Carlos Girauta, y sus dos representantes en la mesa, el vicepresidente del Congreso Ignacio Prendes y la secretaria Patricia Reyes. Pensaban que el acto era a las seis y se sorprendían al ver que la concentración estaba prácticamente terminando.

Al fin de la misma, Iglesias, preguntado por la presencia de C's, aseguró que la iniciativa "estaba abierta", aunque añadió: "Aquí lo fundamental no son las palabras", y cargó contra Ciudadanos: "Los aliados del PP deberían decirles que el acuerdo con Turquía no solamente es una violación de la legislación de los Derechos europeos sino también un incumplimiento de un mandato de este Parlamento. Quizá deberían decirle a aquellos con los que quieren gobernar que su actitud en Europa no ha sido la correcta", insistía.