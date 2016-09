Después de que Juan Carlos Monedero asegurase en Twitter que la marcha de los miles de venezolanos contra Nicolás Maduro de este jueves era un acto "golpista", ahora, desde Podemos afirman que "les preguntan por este tema" porque"cada vez hay más creadores de opinión y actores que consideran que las elecciones están más cerca".

Esta sorprendente respuesta es la que ha dado la secretaria de Análisis Social y Político de Podemos, Carolina Bescansa, en el programa de Antena 3, Espejo Público cuando le han preguntado por este asunto. Según la número tres del partido morado"el tema venezolano sólo aparece en el marco preelectoral en España".

Preguntada por la marcha convocada por la oposición en Caracas en la que los venezolanos pedían la celebración del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, Bescansa ha asegurado que la cuestión le "hace creer" que en España "empieza a cuajar la convicción de que vamos a terceras elecciones".

"Lo que me preocupa de que me pregunte por Venezuela es que el tema venezolano sólo aparece en el marco preelectoral en España. Y el hecho de que me pregunte por ello me hace creer que empieza a cuajar la convicción de que vamos a terceras elecciones". "Que reaparezca la cuestión venezolana en el debate político español me hace creer que cada vez hay más creadores de opinión y actores que consideran que las elecciones están más cerca", insistía una y otra vez.

No ha querido responder la dirigente de Podemos a la pregunta de si estaba de acuerdo con la afirmación de Monedero y se ha limitado a indicar que "la situación en Venezuela es muy compleja, de mucha confrontación interna y que deseamos que la sociedad venezolana resuelva cuanto antes de la manera más pacífica y armoniosa la situación de confrontación que vive desde hace mucho tiempo".