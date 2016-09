Rivera condiciona el apoyo al PP a que presente un "candidato viable"

Albert Rivera no ha podido ser más claro desde la tribuna del Congreso: "Estaremos a la expectativa si algún candidato del PP tiene una investidura que sea viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy, y también si firman las 150 medidas que hemos firmado".

Las palabras del líder de Ciudadanos, que ha reivindicado la labor de su partido este 2016 en las dos investiduras fallidas "somos los del sí, los del sí a las reformas que necesita este país" y que ha pedido "perdón" a los españoles por la situación de bloqueo que sufre el país, retoman la postura de los centristas de veto al líder del PP, del que pese al sí el propio Rivera dijo el pasado miércoles, durante su primer discurso del debate de investidura, que no se fiaba. De hecho, el presidente del partido naranja ha insistido siempre en que su primera aspiración era un "nuevo Gobierno, con un nuevo presidente" e incluso el lunes, antes del debate, acusó a Rajoy de haber "arrojado la toalla".

¿Por qué fracasan Sánchez y Rajoy?

Durante su discurso, Rivera ha hecho una reflexión sobre el año vivido y la situación inédita que vive España: "Hubo bloqueo después del 20 de diciembre y hay bloqueo después del 26 de junio". El líder centrista se ha dirigido a los dos lados de la cámara pidiéndoles reflexión: "El fracaso de la candidatura del señor Sánchez en la anterior investidura y el fracaso hoy del señor Rajoy creo que merece, sinceramente, que el PP y el PSOE reflexionen de por qué fracasan sus investiduras, de por qué fracasan sus candidatos, de por qué no son capaces de generar consensos en esta cámara, de por qué no son capaces de ponerse de acuerdo en los temas esenciales de país".

Rivera ha sido rotundo al pronunciarse sobre la posibilidad de otra repetición electoral: "Unas terceras elecciones serían muy poco democráticas, es decirles a los españoles que su voto no vale nada".