Sánchez sugiere que intentará una alternativa con "las fuerzas del cambio"

No ha dicho cuándo ni con quién, pero sí que habrá una "solución política" en la que Pedro Sáchez pretende volver a contar con "las fuerzas políticas del cambio". Y esto es: Ciudadanos y Podemos. El secretario general del PSOE ha reiterado su negativa al candidato popular, Mariano Rajoy, y ha concluido su intervención con el verdadero titular de su breve intervención de cinco minutos en la cámara.

Un llamamiento a "la responsabilidad de todos los diputados que presentamos una candidatura el 26 de junio y que representamos a las fuerzas políticas del cambio el pasado 26 de junio". Un llamamiento a "ofrecer una solución a este país, al atasco político al que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy".

Dejando todavía en el aire cuándo llegará el río y cuándo cruzará el puente, siguiendo sus propias palabras las semana pasada en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con Rajoy, Sánchez ha añadido que "no les quepa duda, señorías: si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, encontraremos todos esa solución". Y una advertencia más: "no les quepa duda de que el PSOE formará parte de esa solución", ha dicho dejando claro que el PSOE pretende liderar esa "solución política".

Desde la dirección federal han querido matizar unas palabras que el secretario general no ha leído de sus papeles sino que ha improvisado desde la tribuna: "no quieren decir exactamente que se vaya a presentar" y sólo intenta evitar "unas terceras elecciones". Son "matices importantes", insisten, a la espera de las intenciones del secretario general del PSOE que, de forma intencionada, siguen permaneciendo ocultas.

Rajoy, contra Sánchez y contra el coste del "no gobierno"

Rajoy ha cargado contra Pedro Sánchez por no querer "contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, por qué no se dice abiertamente qué es lo que se pretende", las terceras elecciones. Para Rajoy, "Sánchez sólo ofreció una colección de manoseados y reiterativos pretextos" para esconder "su deseo poco confesable de repetir las elecciones".

Para el presidente en funciones y candidato, "lo que importa son los problemas de España, unos problemas que son de todos" y que existe "la urgencia de conformar un gobierno" porque España tiene "unos compromisos inaplazables que nos conciernen a todos", compromisos como los Presupuestos Generales del Estado, las pensiones, los compromisos con la Unión Europea o la Financiación Autonómica.

No hay tiempo para poder atender estos asuntos, dice Rajoy, porque si llegamos a las terceras elecciones ya estaremos fuera de plazo. Rajoy añadía que "el no gobierno tiene coste, pasará una alta factura y tendremos que pagarla todos los españoles".