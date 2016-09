Albert Rivera ha dado este sábado en Vitoria el pistoletazo de salida a la precampaña de Ciudadanos a las elecciones vascas, en un acto donde ha presentado a su candidato Nicolás de Miguel, número uno por Álava, la única de las tres provincias donde los centristas tienen posibilidades de obtener representación el próximo 25 de septiembre.

Al día siguiente de la fallida investidura de Mariano Rajoy, pese al sí de los treinta dos diputados de Ciudadanos, el líder centrista ha dicho que el PNV tiene que elegir entre acercarse a Bildu y el camino secesionista emprendido por el nacionalismo en Cataluña o por la "estabilidad y gobernabilidad" en Euskadi y en España. Rivera ha dicho que "no parece" que los peneuvistas escojan la moderación cuando incluyen la propuesta de un referéndum en su programa o con intervenciones como las de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, durante el debate de investidura: "Nosotros estamos jugando un papel esencial, ese papel al que está renunciando el PNV. Su portavoz dijo ayer en la tribuna: ‘apáñense ustedes’, no les importa que este país no tenga estabilidad".

Bloqueo a la vasca

El presidente de Ciudadanos ha advertido de la posibilidad de que el escenario político vasco sufra igualmente un bloqueo después de las elecciones, algo que ha valorado muy negativamente: "Si triunfan los radicales también habrá bloqueo aquí, y ya tenemos bastante con el bloqueo en España" ha afirmado ante varias decenas de personas en Vitoria, antes de ofrecerse como una "pieza útil" en el próximo parlamento vasco, siempre, ha matizado, "que quién quiera hablar con nosotros respete la unión, la libertad e igualdad, los espacios de entendimiento, no buscando lo que nos separa, sino lo que nos une".