Rivera le ofrece a Feijóo un pacto como el de Ciudadanos con Cifuentes en Madrid

Para Albert Rivera, que este domingo ha presentado en Coruña a la candidata de Ciudadanos a la Xunta de Galicia, Cristina Losada, a partir del 25 de septiembre los gallegos tendrán opciones de gobierno con referencia en otras dos comunidades autónomas: "Si queremos, como dicen algunos, un Gobierno a la valenciana, de batiburrillo, o un Gobierno a la madrileña controlado y vigilado por Ciudadanos. Un Gobierno con una agenda reformista clara, nítida, con calendario y con la ejecución de ese calendario".

El líder centrista le ha ofrecido al actual presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, un pacto "de investidura o de legislatura" un compromiso, éste último, inédito hasta ahora en la historia del partido naranja, que respaldó la investidura de Cristina Cifuentes en Madrid, aunque el líder madrileño, Ignacio Aguado, ha rechazado entrar en el Gobierno autonómico.

Pero al mismo tiempo, Rivera le ha dejado claro al líder popular en Galicia que ciertas prácticas se tienen que acabar: "De poder hacer lo que te dé la gana, de que nadie te vigile, de mover hilos para colocar a gente en las diputaciones o en la sanidad, sin control, que es lo que hace Feijóo, o en cambio tener que rendir cuentas al parlamento o a un socio de investidura o de legislatura, claro, yo prefiero hacer lo que me dé la gana. Supongo que el señor Feijóo preferirá hacer lo que le dé la gana. Pues no. Yo creo que por eso hay nervios, porque en el fondo, tener a Ciudadanos al lado es, para los que quieren hacer lo que les dé la gana, incómodo".

Losada arremete contra los Baltar

En las practicas nepotistas vinculadas al PP insistía Losada, aludiendo a la familia Baltar y su control sobre la diputación de Orense: "No me conformo, sobre todo, con que haya organismos e instituciones como las diputaciones, que ya se han vuelto hereditarias. Pensemos en la diputación de Orense, que no sólo es hereditaria, sino que se ha convertido en la principal empresa de la provincia. Yo quiero que en Orense la principal empresa no sea la diputación, sino una empresa eficiente que cree puestos de trabajo, que exporte y que haga por la prosperidad de toda Galicia" aseguraba la periodista y politóloga, elegida como independiente, ante los aplausos de los asistentes al mitin de arranque de precampaña.

Rivera estará siete días en la campaña gallega de Ciudadanos, incluido el cierre dela misma. En el partido centrista están convencidos en obtener, al menos, dos representantes en la próxima cámara autonómica, que podrían ser decisivos para la configuración del gobierno gallego.