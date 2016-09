"España no puede estar pendiente de los miedos de Sánchez para seguir siendo o no secretario general, las políticas de este país no pueden estar secuestradas por las luchas internas del Partido Socialista o por la necesidad del señor Sánchez de seguir siendo candidato a presidente para mantener la secretaria general. Tenemos que poner los intereses de los españoles por encima de los intereses particulares". Con esa contundencia se ha dirigido el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, al líder de los socialistas, al mismo tiempo que ha abierto la puerta a una nueva investidura de Mariano Rajoy, siempre que no se alteren las 150 reformas pactadas con el PP y que, esta vez, el líder del PP sume los apoyos suficientes para salir elegido.

Preguntado por si se cierra a que otro dirigente del PP intente la investidura, Villegas se refería así a lo dicho por Rivera durante la segunda sesión de investidura, el pasado viernes: "Rivera no dijo otro candidato del PP, sino uno del PP, y eso incluye naturalmente a Rajoy".

No con Podemos

Villegas ha dejado claro en todo momento que su preferencia es una abstención del PSOE y ha alejado la posibilidad de una entente a tres con los socialistas y Podemos. Lo ha hecho, tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, en un tono incluso retador con Sánchez: "Le recomendaría que si no está en su agenda hacernos caso a nosotros y a gente cualificada de su partido, que pruebe que ponga negro sobre blanco su idea de sumar a Podemos y veremos si es coherente".

El vicesecretario general del partido naranja ha recordado, además, lo infructuoso hasta el momento de los contactos entre Sánchez y Pablo Iglesias: "El PSOE ha sido incapaz de llegar a acuerdos con Podemos".