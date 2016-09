Feijóo ve el nombramiento de Soria "arriesgado" y "difícil de entender"

Después de que el pasado sábado, varias voces en el Partido Popular cuestionaran a la entrada del Comité Ejecutivo la designación del exministro José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, este lunes fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo el que puso el dedo en la llaga delante de gran parte del Ejecutivo. Fue en el desayuno informativo que ofreció en Madrid donde cuestionó la forma en la que se conoció la decisión del Gobierno.

Ante la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, varios ministros y gran parte de la cúpula del PP con María Dolores de Cospedal a la cabeza, Feijóo señaló que "probablemente" haya sido "difícil de entender para algunos" este nombramiento. "La polémica está encima de la mesa", subrayó el presidente gallego.

Advirtió también al Ejecutivo que "hay que dar explicaciones y asumir las críticas" porque "hay veces que tienes toda la razón" pero la gente "no te sigue" por lo que cuando sucede esto se necesitan explicaciones "adicionales".

Eso sí, pidió no sacar conclusiones precipitadas antes de que el ministro Luis de Guindos acuda al Congreso a dar explicaciones salvo que lo que pretendan los críticos es formar su opinión "con independencia" de lo que diga el titular de Economía.

Además, justificó la polémica en el "momento de extraordinaria dificultad para el país". Según Feijóo si no hubiera esta inestabilidad política, el nombramiento de Soria "habría pasado desapercibido".

Asimismo, defendió la legalidad del nombramiento del ex ministro porque a su entender es perfectamente legal. Según Feijóo, el Ejecutivo tienen que dar explicaciones sobre la "oportunidad" de ese nombramiento pero no sobre la legalidad del mismo. "Me preocuparía mucho que se estuviera discutiendo sobre la legalidad de un acto de una administración pública", señaló.

En una entrevista previa en Antena 3, Feijóo insistió en que "no es fácil de entender" y "en el contexto actual" es, además, "muy arriesgado". Por eso, el dirigente popular, que se encuentra en plena precampaña para las elecciones gallegas, pidió en Espejo Público que no se "prejuzgue" y consideró que puede que algo no se haya explicado bien. De esta manera, señaló que si después de clarificarlo la gente no lo entiende, "es evidente que nos habremos confundido".

Duras críticas desde Castilla y León

Pero la de Feijóo no fue la única crítica pública desde el Partido Popular. El mismo día que se hizo pública la decisión del Gobierno, la vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ya lo cuestionó en su cuenta de Twitter calificándolo de "vergüenza ajena" y este lunes reiteró sus críticas en Onda Cero. Para Valdeón, "lo lógico es dar marcha atrás" porque considera que el movimiento fue "innecesario" y en un momento y en un lugar "muy delicado".

Según explicó, con los acuerdos de Gobierno que PP y Ciudadanos tienen en Castilla y León, su código ético no permitiría dar un paso como éste. Mientras Gobierno y PP insisten en que Soria, que dejó su puesto tras aparecer en los ‘papeles de Panamá’, no está procesado ni imputado, Valdeón hizo hincapié en que la ética tiene que "ir más allá".

Así, dejó claro que no cuestiona los méritos de Soria pero recalcó que en estos casos hay también una "valoración subliminal que es la de la idoneidad". "Es como si yo soy directora de salud durante una crisis de salud pública que sale muy mal y al mes me hacen directora general de la OMS. De entrada llamaría la atención", ejemplificó. La vicepresidenta regional incidió en que los ciudadanos están exigiendo a los partidos regeneración y transparencia y este caso "da sensación de puerta giratoria que es algo denostado".