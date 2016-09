Hasta Marhuenda se echa las manos a la cabeza con la última chulería de Rajoy

El Mundo trae un exclusivón de los que hacen historia. "La cúpula de CDC amañaba los contratos y cobraba el 3%". Miro la fecha. Pues efectivamente es de hoy, 5 de septiembre de 2016. Por un momento he pensado que se trataba de un ejemplar de hace varios años, por no decir décadas. Por si no fuera suficiente, dice el editorial que "Artur Mas debe responder por la trama del 3% vinculada a CDC". Hay que actualizarse un poco, eh, que lo del 3% es más viejo que Matusalén, CDC ya no se llama así y Mas no es presidente de la Generalidad. Federico Jiménez Losantos habla de última chulería de Rajoy. "El indulto político e indemnización en diferido de Soria es un bofetón a los partidos que respaldaron a Rajoy en la investidura, a los militantes del PP y a todos los españoles que, votándolo o no, lo sufrimos como Presidente crónico (genial, Raúl del Pozo) desde las Navidades". Jorge Bustos no da crédito con la macarrada de Rajoy. "Lo pone usted muy difícil, presidente (…) Se carcajea de nuestra credulidad regeneracionista promocionando a un mentiroso acreditado (…) Debe usted irse a su casa de una santa vez". Ni con agua caliente, Jorge, ni con agua caliente.

El País dice que "Ciudadanos y Podemos se oponen al pacto que propone Sánchez". Dios, otra vez no. Santos Juliá propone una "huelga general de electores". "Culpándose unos a otros, populares y socialistas han preferido desautorizar a los votantes, dar su elección por inválida y convocarlos de nuevo. Solo merecen que estos, con razón irritados, decidan un paro, a ver qué hacen". Anda, pues convocar otras para Semana Santa, menudos son. El editorial está escandalizado con el "nombramiento disparatado" de Soria. "Se trata de una acción que contradice sus compromisos de regeneración y que prueba su nula sensibilidad en temas relacionados con la ética política". Regeneración, sensibilidad, ética política, Rajoy va a tener que acudir a una enciclopedia para entender el editorial de El País. "Mientras con una mano Rajoy aceptó las condiciones de Albert Rivera y una exclusión de los imputados por corrupción, con la otra estaba preparando el destino de un exministro que se vio obligado a dimitir después de las incoherencias que demostró tras aparecer en los papeles de Panamá". Qué mal trago para Cebrián tener que hablar de los papeles de Panamá en los que él mismo aparecía. ¿A qué está esperando Rivera para mandarle a hacer puñetas? Que se burle de su abuela.

ABC se hace el sueco con Soria y dedica su portada a "Santa Teresa de Calcuta". Y aún tiene la cara dura de criticar a Pedro Sánchez. Manuel Marín dice que la propuesta de Sánchez a Podemos y Ciudadanos, "es una alternativa 'prevaricadora' en la medida en que se realizará a sabiendas de que es injusta para esos dos partidos y que solo sería la excusa perfecta para expiar culpas y poder justificar el enésimo fracaso, antes de presentar las urnas de nuevo como la única solución irreversible y no aparecer en la campaña como único responsable del bloqueo". Y a Rajoy le ha dado penilla y ha decidido echarle una mano para salir airoso con la machada de Soria. Qué cielo, Sánchez le debe estar muy agradecido. Isabel San Sebastián dice que nuestros políticos "nos toman el pelo, se ríen de nosotros, sin disimulo, cuando plantean volver por tercera vez a las urnas el día de Navidad, para después transigir con que sea el 18 de diciembre. Y el único que pide perdón por esa gigantesca burla es, paradójicamente, quien más ha intentado evitarla, a costa de su credibilidad. Pobre España". Pobre Rivera, diría yo. Es más bueno.

La Razón nos sorprende criticando duramente al Gobierno por la barbaridad de Soria. "Los técnicos que eligieron a Soria son altos cargos del PP". Ya nos daba en la nariz que tenía algo que ver con el PP. Marhuenda se echa las manos a la cabeza y exige una "rectificación" inmediata al Gobierno. Bien es verdad que le carga a De Guindos las responsabilidad y evita mencionar a Rajoy, pero suponemos que el director de La Razón no nos toma por tontos. Dice que está sumido "en el desconcierto". "Soria tuvo que dejar el cargo al mentir a los españoles sobre su actividad como administrador de una sociedad off-shore de Panamá. Su persistencia en el engaño ocasionó la pérdida de confianza del presidente del Gobierno (…) Lo más sensato, dado este error injustificable, es que el Gobierno retire cuanto antes el nombramiento de Soria". Fernando Rayón no se lo explica. "Cuando las encuestas empiezan a situar al PP cerca de los 150 escaños, van y la cagan (…) Los populares deberían hacerse mirar esa tendencia suicida". Los populares deberían hacerse mirar su borreguismo, para empezar. Y para colmo trae una encuesta hoy La Razón que dice que "Rajoy subiría 9 escaños y sumaría mayoría absoluta con Rivera". Visto por dónde se pasa Rajoy sus compromisos con Rivera, más le vale a Ciudadanos que se lo piense dos veces. Una cosa es facilitar la gobernabilidad y otra hacer el primo.

La Vanguardia lo flipa. "Rajoy está dispuesto a defender en el Congreso la candidatura de Soria". Hay que tenerlos como el caballo de Espartero.