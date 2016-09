Iglesias, tras escuchar a Sánchez: "No entiendo nada"

"No entiendo nada". Estas han sido las palabras de Pablo Iglesias en Twitter después de que Pedro Sánchez anunciase que va a abrir una ronda de contactos con todos los partidos, incluidos el PP y los nacionalistas, para intentar encontrar una solución al bloqueo político. El líder socialista precisaba también este lunes por la mañana que esto no supone que se postule para liderar una alternativa.

Una postura que no llega a comprender el líder de Podemos que en su cuenta en la red social aseguraba que "Sánchez dice que no quiere liderar la alterativa y que va a hablar con todos, incluido el PP. ¿Este es el camino del cambio? No entiendo nada".

Iglesias no ha sido el único dirigente de Podemos en pronunciarse tras conocer la noticia. Su numero tres, Carolina Bescansa, tampoco entendía el movimiento de Sánchez. "¿Quo vadis PSOE?", se preguntaba.

Por su parte, Pablo Echenique, ha asegurado en Twitter que "Sánchez dice que hablará con el PP y que él no se postula como candidato. ¿Alguien entiende algo? Mecánica Cuántica Avanzada me costó menos".

La dirección del partido morado se reunía este lunes en su sede de Princesa de Madrid para valorar lo que creían era un paso adelante "para formar un gobierno del cambio" del líder del PSOE. Pero no se esperaban el último movimiento de Sánchez, que les ha pillado en plena reunión y que se ha producido tras la comparecencia de su portavoz, Pablo Echenique.

Antes de que el secretario general del PSOE avisase de sus intenciones, Echenique comparecía en la sede del partido y se mostraba dispuesto a hablar con los socialistas aunque añadía que primero se tenían que "aclarar".

Aseguraba que no cree que Ciudadanos "rompa su alianza ha estratégica con el PP", aunque precisaba: "Nosotros entendemos que C's no está en condiciones de apoyar un gobierno de ese estilo pero del mismo modo que por responsabilidad de Estado, que parece que es por el único motivo que toma decisiones políticas Ciudadanos últimamente, incluso a riesgo de perder su credibilidad, por ese motivo y por qué no haya terceras elecciones, a lo mejor podría abstenerse".