Sánchez vuelve a hablar de una "solución política" sin aclarar en qué consiste

Lo avanzó el viernes Libertad Digital y hoy lo confirmaba el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez va a abrir una ronda de contactos con todos los partidos, incluidos el PP y los nacionalistas, para intentar encontrar una solución al bloqueo político, pero ha aclarado que esto no supone que se postule para liderar una alternativa. "Que quede claro que no me presentaré a la investidura si no cuento con los apoyos suficientes", ha advertido.

Pedro Sánchez ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, en la que también ha anunciado que convocará el Comité Federal de su partido cuando haya alguna alternativa al bloqueo político.Es decir, que de momento no habrá una convocatoria como solicitan los barones críticos del partido. "Si es pasado mañana la solución, por supuesto que convocaré un Comité Federal", ha subrayado.

Un "dialogo sincero y abierto" y escuchar todas las soluciones que estén dispuestos a ofrecer las diferentes fuerzas es el objetivo de los encuentros que tendrá en los próximos días con todos los partidos, incluidos el PP, los nacionalistas y los separatistas, salvo Bildu, a quien no llamará.

Se trata de un "diálogo sin exclusiones" para saber qué piensa cada uno, qué solución se pone sobre la mesa para que no haya terceras elecciones y para que España cuente con Gobierno cuanto antes. "El PSOE no puede quedarse de brazos cruzados. El objetivo es el cambio y buscar una solución. Y de la misma forma que yo hablaré con el PP, le pido a Ciudadanos que hable con Podemos", ha solicitado el líder socialista.

A este respecto, ha querido dejar claro que el PSOE no va a apoyar a Mariano Rajoy ni ahora ni a partir del 25 de septiembre, cuando se celebren las elecciones vascas y gallegas.

En numerosas ocasiones ha sido preguntado sobre si se presentaría a la investidura si reúne los apoyos, algo que ha dejado en el aire, si bien ha recalcado: "No quiero ni crear falsas expectativas ni liderar un proyecto que esté abocado al fracaso".