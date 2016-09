Page trata de aclarar el plan de Sánchez: "Un escenario pedagógico"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado sobre la ronda de contactos que abre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para intentar encontrar una solución al bloqueo político, que hay que "intentar hablar" pero con unos "límites claros".

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, García-Page ha explicado que, en su opinión, lo que plantea Sánchez es "un escenario pedagógico" en el que vayan quedando claras las posiciones de cada partido y en el que se pueda abrir "con normalidad" el diálogo.

"¿Que no conduce a nada?, puede ser, desde luego es lo más probable porque los antecedentes dejan claro que mezclar Ciudadanos y Podemos, cuando nos dicen que no se juntan ni para jugar al mus, sinceramente no tiene mucho sentido. Pero los gestos, las actitudes, tienen importancia también en un momento de tensión y de bloqueo", ha reflexionado.

García-Page ha defendido que hay que "intentar hablar" pero con unos "límites claros" porque no puede haber un gobierno "a beneficio de inventario" ni presentarse "y a ver qué sorpresa o qué lotería sale en la votación del Congreso de los Diputados".

Ha mantenido que el "único límite claro" del PSOE es no hacer depender un gobierno, "por activa o por pasiva", de quienes quieren "romper nuestro país" y ha añadido que él no rechazaría una colaboración PSOE-Podemos pero tampoco sería viable "con las cuentas en la mano" ni si lleva "incorporada" la independencia.

Para García-Page, "probablemente el error de base está en considerar que la última palabra o la palabra definitiva la tiene solo el PSOE" y ha admitido que también el PSOE como organización se ha colocado en una "posición difícil".