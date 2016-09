Podemos y Ciudadanos, atónitos ante la "ronda de contactos" de Sánchez

Por más guiños y acercamientos que haga, Pedro Sánchez no va a lograr reconciliar a la "nueva política" que representan Podemos y Ciudadanos. Morados y naranjas son como agua y aceite, como el propio secretario general del PSOE sabe por propia experiencia. Después de su fallida investidura de marzo, cuando como ahora se trataba de desbloquear la situación antes del vencimiento del plazo para convocar elecciones, los socialistas lograron sentarles en una mesa tripartita a la que acudió el mismo Pablo Iglesias, aunque no lo hicieron ni Sánchez ni Albert Rivera. Hubo mucha expectación, muchas fotos y una constatación: ese camino no era posible.

Ahora, en este nuevo intento de Pedro Sánchez con todos los partidos, salvo con Bildu, desde Podemos y Ciudadanos se muestran incrédulos con este movimiento y avisan de que la vía PSOE-Podemos-C's ya se demostró imposible.

Podemos

Desde el partido morado, eso sí, se ofrecen dos versiones: la oficial y la privada. En la "oficial", la que dan sus dirigentes en los medios de comunicación, aseguran que, si Sánchez da el paso, "intentarán" conformar una alternativa a Mariano Rajoy aunque no niegan que la "ronda de contactos" que ha anunciado el socialista les produce cierto desconcierto. Aseguran también queresponderán a todas las llamadas y acudirán a cualquier tipo de reunión que convoque, si lo hace, el líder de los socialistas.

Pero, de puertas adentro, la postura de Podemos es muy distinta. Creen que con este movimiento lo que busca Pedro Sánchez es "ganar tiempo" con sus barones, "prorrogar su vida política", y temen que, en el fondo, lo que prefieran desde el PSOE sean unas terceras elecciones.

Los dirigentes del partido morado dejan claro en privado que un acuerdo a tres, con el PSOE, Podemos y Ciudadanos, es "imposible" dadas las "incompatibilidades" que tienen con el partido de Albert Rivera. Especialmente las que tienen que ver con asuntos económicos.

Y añaden que si el PSOE les "intenta tender una trampa" y les quiere sentar en una mesa con C’s, ellos acudirán. Buscan así evitar que se les culpe de "vetar" y "dinamitar" las negociaciones de cara a unas terceras elecciones.

Para evitar unos nuevos comicios, miembros de Podemos sí que ven otra vía que no tendría nada que ver con ellos. No descartan que, tras las próximas elecciones gallegas y vascas, cambien las cosas para Mariano Rajoy.

Ciudadanos

Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, se ha mofado este martes abiertamente de la iniciativa de Pedro Sánchez de reunirse con todos los grupos políticos: "Me parece extraño hasta llamarle ronda de contactos, porque el propio señor Sánchez ha dicho que él no se estaba postulando como candidato, ni nada parecido. Dado que tampoco es el Rey, esto de ‘ronda de contactos’ parece más bien una forma de hablar. Es como si yo les voy invitando a ustedes a un café, cada día, y digo que estoy haciendo mi ronda de contactos. El señor Sánchez no es candidato".

Fuentes del partido naranja muestran su estupefacción por la actitud de Sánchez, máxime cuando ni siquiera él mismo, afirman en privado, ha conseguido nunca llegar a acuerdos con los de Pablo Iglesias. En el entorno más próximo a Rivera cunde el pesimismo y creen muy difícil evitar que España vaya en navidad a unas terceras elecciones generales