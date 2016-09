Rajoy se da el gusto de arrojar a Soria a la jeta del "repipi" Rivera y sus "polladas"

La portada de El Mundo es muy representativa del momento surrealista que vivimos. "El Rey presiona a los partidos para que lleguen a un acuerdo", idos al cuerno ya, hombre, y "Sánchez dice ahora que no se postulará y llamará hoy a Rajoy". ¿Para?, se preguntarán. Pues para nada en concreto, para felicitarle por entender al fin el significado de NO. Y mientras, "Carmena estudia dar un "carné de ciudadanía" madrileña a los manteros", aplaude "internamente" a los que saltan la valla de Melilla porque son "emprendedores sociales" y dice que ella es muy de Cañada Real, eso sí, desde los exclusivos chalés para ricachones de Conde Orgaz. ¿Dónde ha pasado Carmena las vacaciones, en un cofee shop de Ámsterdam o en Jamaica con los amigos de Bob Marley? El editorial muestra el cabreo del periódico que dirige Cuartango. "Lo que estamos viviendo en España en los últimos meses es de una extremada gravedad que puede tener consecuencias irreparables. El hastío y la desazón crecen entre los ciudadanos". Qué va, estamos de lo más entretenidos, no te creas. Y para colmo ayer Pedro Sánchez, con gestos de muñeco diabólico, "anunció que va a emprender una sorprendente ronda de conversaciones con todas las fuerzas políticas" menos Bildu, que al fin y al cabo sólo son dos, "para ver una solución al atasco político pero sin postularse él como candidato a la investidura", ni variar su postura con Rajoy ni con Pablo Iglesias. Para pasar el rato hasta las elecciones, vamos. "Todo el mundo es consciente de que la formación de gobierno depende de que PSOE y PP se pongan de acuerdo. Y si desde la pasado mes de diciembre ello ha sido imposible ¿qué piensa Sánchez que va a cambiar en adelante para que así sea?". He ahí el quid de la cuestión. ¿Sánchez piensa? A Carlos Cuesta le da por llevar la contraria a todo el mundo y defender el impresentable nombramiento de Soria. "Cualquier ataque es válido con tal de golpear al contrincante", porque el carguito en cuestión "se ocupa por mérito", "no por designación política". ¿Creerá Carlos Cuesta que somos idiotas? "¿Se habrá preocupado alguien de informarse sobre el sistema de asignación de esa plaza antes de lanzar esta campaña de demagogia?". Pues sí, mira, Olivia Moya, en Libertad Digital sin ir más lejos te puede ilustrar un poco sobre el tema. Y además, "Feijóo y Monago se suman a los críticos con la elección de Soria" y "Cifuentes sostiene que no se le debió nombrar". Vaya por Dios, el PP está plagadito de demagogos empeñados en golpear al contrincante. Como Marhuenda, otro peligroso contrincante de Rajoy.

El País dice que "el PP se planta por primera vez ante Rajoy por el caso Soria". Bueno, plantarse, plantarse… sólo han dicho que no les parece bien, tampoco hay que exagerar. Rubén Amón dice que la explicación de Rajoy de ayer es una "tomadura de pelo". "El sarcasmo y la unánime escandalera resumen en sí misma la inverosímil torpeza de Rajoy con el calendario y con la sensibilidad social (…) Soria es uno de los suyos" y punto pelota. Rajoy le coloca en el Banco Mundial como el "autocrático y soberbio" que es. "Porque le da la gana". Y con la mala educación y formas caciquiles que le caracterizan cuando los periodistas le preguntan. "El PSOE andaluz pide a Sánchez que no 'canse a la gente' con pactos inviables". Eso, guapo, no nos marees más. Explica Anabel Díez que Sánchez va a hablar incluso con el PP, "pero en este caso no con el mismo fin que persigue con los demás. De los populares sólo quiere escuchar cuáles son sus planes, nada más", y para enterarse "fuentes socialistas confirmaron anoche que Sánchez va a llamar hoy a Rajoy". Pero bueno, ¿qué parte del quiero que te abstengas para ser presidente del Gobierno no ha entendido Sánchez? Enrique Gil Calvo le dice que no se haga el loco, "es él el que tiene la sartén por el mango en una legislatura colapsada". A Rivera le llama "veleidoso chico de los recados, perrito faldero dispuesto a servir a quien le haga más fiestas". Pero señor Gil, ¿no era el único que había demostrado responsabilidad en el periódico del diálogo, el consenso y la negociación? "Pedro el Cruel se ha convertido en el hombre más odiado y temido de España por su secuestro de la legislatura. Un peligroso villano, un tipo duro que tiene cogido por las pelotas a todo el mundo (a Rajoy, a los barones del PSOE y a los electores) (...) No negocia, no claudica y no se vende". Su intención es tripitir elecciones "donde espera refrendar el fracaso definitivo del sorpasso podemista". La cosa, dice Calvo es que "el sorpasso ya ha triunfado, pues para impedirlo el PSOE ha debido quemar todas sus naves sin más salida que asumir la agenda populista que marca Podemos". Toma, Pedro, al final Pablo ha ganado.

ABC dice que "Rajoy no tira la toalla y mantiene la mano tendida al PSOE". Pues que tenga cuidado que se la muerde. "El rey da más tiempo a los partidos para pactar", será por tiempo, mientras "Sánchez descoloca a la clase política al abrir una ronda de contactos sin objetivo concreto". Del escándalo Soria, que ABC oculta, habla David Gistau. Cree que ha sido un "acto liberador de Rajoy", que estaba hasta las narices de hacerse pasar "por un regenerador lleno de escrúpulos acerca de la corrupción para satisfacer a unos nerds repipis a los que desprecia pero necesitaba. Rajoy se dio el gusto de arrojarles a Soria a la jeta" nada más votarle. Uf, qué bien me he quedado, le diría a Viri esa noche. Rivera "solo ha logrado que se burlen de él después de usarlo. Tanto sentido de Estado para superar el veto, tanto asquito por imperativo patriótico, y toma Soria". Y Ciudadanos sin enterarse de nada, que a veces parecen tontos. "Rajoy quiere las terceras elecciones y se siente fuerte para afrontarlas solo" porque cree, y razones tiene, que a su electorado "ya se le han pasado los remilgos acerca de la corrupción, la regeneración" y "esas polladas". Lo siguiente que hará, apunta Gistau, será "nombrar a Bárcenas ministro de Exteriores". Yo le veo más en Economía o Hacienda. O Director General de Prisiones, experiencia no le falta.

La Razón dice que "el Rey da un toque de atención y pide resolver el bloqueo". Cuenta Carmen Enríquez que el estado del monarca es de "preocupación, tristeza y cierta desesperación". ¿Y cabreado no? Marhuenda pide a los políticos que "oigan al Rey", ya que a los electores no les hacen ni puto caso, lo mismo son más receptivos con la sangre azul. Carga contra Sánchez por una "comparecencia tan teatral como insustancial" de ayer que nos dejó a todos estupefactos. "Sánchez dio muestras de nuevo de un histrionismo que no ayuda en nada". Y cuenta en El Submarino que, efectivamente, en Ciudadanos están empeñados en hacer el ridículo. "Más pronto que tarde Albert Rivera refrendará su matrimonio de conveniencia con Rajoy". ¿Después de lo de Soria? Este chico definitivamente es tonto, mándale al cuerno, hombre, hazte respetar, ¿no ves que te vacila? Volvemos a votar y nos dejamos de zarandajas.