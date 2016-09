Todo se resolverá este jueves a las 12:30 horas. La reunión de la Junta de portavoces someterá a votación la iniciativa con la que PSOE y Podemos han emprendido una auténtica cruzada contra el Gobierno por el 'caso Soria'. Su petición de comparecencia conjunta pone en el blanco de la diana al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, a quien pretenden llevar a un pleno extraordinario para dar explicaciones "de sus mentiras por el caso Soria", en palabras del portavoz económico socialista, Pedro Saura, que asegura "no es un caso aislado sino un nuevo caso PP".

Un pleno que quieren celebrar antes del 27 de septiembre, el día en que se iniciarían formalmente los plenos ordinarios, pero el problema es que no existe precedente. Nunca la Junta de Portavoces ha aprobado la convocatoria de una comparecencia en pleno de alguien que no fuera el presidente del Gobierno.

La práctica parlamentaria es que los ministros comparezcan en la comisión correspondiente y eso es lo que podría ocurrir este jueves. Aunque la palabra la tienen los representantes de Ciudadanos.

Villegas: "Lo antes posible"

La postura de los centristas no ha sido tan tajante como la de socialistas y podemitas a la hora de que la comparecencia del ministro de Economía en funciones se produzca en el pleno de la cámara baja. El número dos de la formación naranja, José Manuel Villegas, priorizaba la urgencia de la comparecencia al formato de la misma: "Estamos dispuestos a apoyar que comparezca en el pleno, pero lo que creemos es que tiene que comparecer lo antes posible. Vamos a intentar acordar con todos los grupos la fórmula para que el señor De Guindos, como muy la tarde la semana que viene, antes del parón, digamos técnico, por las elecciones autonómicas vascas y gallegas, pueda comparecer y dar explicaciones a todos los españoles de cómo actuó el Gobierno en este caso".

Fuentes del partido centrista argumentan que es mejor, aunque sea en comisión, que la comparecencia se produzca la semana que viene, con el escándalo Soria todavía vivo, que dentro de varias semanas cuando se haya diluido y el fin del plazo para convocar nuevas elecciones gane terreno en la atención pública.

Los de Rivera consideran que España ha evitado un "bochorno internacional" con la renuncia de Soria a un puesto directivo en el Banco Mundial.

Podemos

Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso Irene Montero aseguró este martes que la decisión de Soria no evita que el Gobierno en funciones deba aclarar la designación inicial después de que algunos de sus miembros y cargos del PP "hayan mentido" sobre cómo se llevó a cabo.

"Al principio dijeron que no sabían nada, luego que sí sabían, pero que era un concurso público para funcionarios, y luego parece que no, que era una designación más bien a dedo y que no podía presentarse el que quisiera", explicó Montero.

Según la dirigente de Podemos, se trata de "una cuestión de interés nacional que afecta negativamente a España" como para que la comparecencia se haga ante el pleno.