Interior rechaza las nuevas siglas de Convergencia porque inducen a confusión

Tal como era previsible, el Registro de Partidos del Ministerio del Interior ha rechazado las siglas elegidas por Convergencia para refundarse. El nombre "Partit Demòcrata Català" puede inducir a confusión con "Demòcratas de Catalunya", la escisión de la aún activa "Unió Democràtica de Catalunya", otra marca política que se sentía agraviada por la elección de los antiguos convergente. Tampoco acepta Interior la fórmula "Partit Català Demòcrata"

La notificación incluye una advertencia sobre lo objetivos separatistas de los estatutos, que no encajan en el sistema constitucional y podrían vulnerar la ley de partidos. El documento de Interior ha generado una profunda conmoción en el turbulento partido.

La coordinadora general de la frustrada formación, Marta Pascal, ha enmarcado el rechazo en la "operación política contra Cataluña", al igual que Artur Mas. El expresidente de la Generalidad ha recurrido al victimismo para afirmar: "no nos quieren inscribir con mil excusas, no quieren lo que representamos, no quieren que nos articulemos como proyecto central de Cataluña, no nos quieren ni en pintura". Además, ha anunciado que se acabarán inscribiendo con el nombre elegido por su diezmada militancia en la asamblea fundacional "con otra estrategia" que aclarará en los próximos días. También ha reclamado que la ciudadanía apoye al PDC con su participación en la "Diada" del próximo domingo.