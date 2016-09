Las batallas internas en el PSOE madrileño han vuelto a evidenciarse de manera pública y con una fulminante destitución, la de su portavoz de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Julio Ransés Pérez Boga, expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.

Pérez Boga, que no está afiliado al partido, fue incorporado a la lista electoral por el candidato del PSOE a la Alcaldía, Antonio Miguel Carmona, también destituido en agosto de 2105 como portavoz de su grupo por Sara Hernández, secretaria general de los socialistas madrileños y afín a Pedro Sánchez. Su puesto pasó a ocuparlo desde ese momento Purificación Causapié.

Ha sido la propia Causapié la que ha realizado el anuncio del cese de Pérez Boga este martes. Según ha explicado ella misma, la decisión ha sido tomada por todo el grupo municipal y se sustenta en "una mejora del trabajo" del PSOE en el Consistorio capitalino porque, según ha dicho, Pérez Boga tiene dedicación parcial y no puede dedicarle todo el tiempo que le gustaría a estas funciones.

Su destitución, ha reconocido, no se ha producido a instancias del afectado sino por parte de la dirección del grupo, analizada de "forma compartida" por él. No obstante sí ha querido subrayar que no se ha debido a un reequilibrio interno dentro de la formación porque no hay "nada que equilibrar".

Pérez Boga "es consciente de que no tiene el tiempo que se necesita para ser portavoz de Hacienda", ha asegurado. No obstante, fuentes próximas al concejal han subrayado que éste no ha faltado a ninguna comisión, reunión o pleno del Ayuntamiento. Es más, fuentes próximas al sector crítico del partido creen que la decisión es un "disparate político" y obedece a "guerras internas" de la formación.

Carmona –que permanece de edil raso en el Consistorio- ha mostrado su "apoyo incondicional a Pérez Boga, al que considera un "inmenso profesional y un magnífico concejal" y ha considerado que es "un disparate político" prescindir del expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda "como consecuencia de una guerra interna".

Mi apoyo incondicional a Rasés Pérez Boga @jransespboga , un inmenso profesional, un magnífico concejal pic.twitter.com/JdXx6jBYoB — AntonioMiguelCarmona (@AntonioMiguelC) September 6, 2016

Su puesto lo ocupará a partir de ahora la edil Carlota Merchán, de la que Causapié ha asegurado es una "excelente profesional". Sin embargo, Merchán no es experta en la materia. La concejal socialista es diplomada en Enfermería y Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Tiene estudios de postgrado en drogodependencias y experta universitaria en educación para el desarrollo, tal y como consta en su currículum.

Causapié ha ofrecido a Pérez Boga continuar como portavoz de adjunto de Hacienda, pero el edil aún no ha aceptado el cargo.

Si bien es cierto que el concejal socialista siempre ha respetado la disciplina de voto de su partido, no ha dejado por ello de manifestar su criterio propio en según qué cuestiones. Una de ellas fue la polémica subvención que se entregó a a la empresa de marketing con sede en Singapur Wizcraft International Entertainment Singapore PTE LTDpara que llevara a cabo los llamados Oscar de Bollywood. Durante la votación, que debía decidir si finalmente esta iniciativa salía adelante, los socialistas pidieron un receso. Su postura no era unánime: no todos estaban a favor de entregar esa cantidad a una empresa que no daba muchas garantías. Y los errores que había cometido el Gobierno de Carmena al respecto tampoco ayudaron.

"Es muy difícil esta votación para mí porque estamos dando una subvención porque sí", llegó a decir Pérez Boga durante su intervención. "¿Es legal?", se preguntó el edil socialista. "Sí", se contestó, pero no es ética. "Las formas son horribles".