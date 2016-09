Twitter destroza a Rufián tras otra burda broma sobre Amancio Ortega

El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha sumado a la coral de críticos con Amancio Ortega por convertirse en el hombre más rico del mundo. A través de la red social Twitter, el separatista catalán -hijo y nieto de andaluces- decía: "Amancio Ortega empezó de la nada en un garaje de Tánger, Dacca y Delhi", tratando de presentar al famoso empresario español fundador de Zara como un explotador de la clase más baja en países asiáticos, una crítica muy común entre la izquierda más antisistema.

Amancio Ortega empezó de la nada en un garaje de Tánger, Dacca y Delhi. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 7 de septiembre de 2016

Ante este comentario, otro usuario de Twitter, llamado Patíbulo Johnson, recogía el guante de Rufián y adjuntando una fotografía del político con unas zapatillas Nike contestó: "Las Nike que llevas están fabricadas en Hospitalet". El tuit no obtuvo respuesta.

Romina-Giotto Perón, otra usuaria, remataba el comentario bromeando sobre si "el iPhone desde el que twittea" Rufián se lo habían ensamblado en "Sant Joan de les Abadesses".

@JosRPash @gabrielrufian y el iPhone desde el que twittea se lo han ensamblado en Sant Joan de les Abadesses — Romina-Giotto Perón (@RominaGioPeron) 7 de septiembre de 2016

No es la primera vez que Rufián aprovecha que Amancio Ortega sea noticia para meterse con el empresario. Siempre en el mismo sentido. Recientemente, con motivo de las informaciones que aparecieron sobre la celebración de compleaños con la que sus empleados y familia le sorprendieron en la fábrica de Inditex, Rufián dijo: "He leído que a Amancio Ortega le felicitaron mientras cosía 14 horas diarias por 30 euros al mes en Bangladesh. O igual me he liado".

El comentario de este miércoles ha provocado una extensa reacción en Twitter contra el político catalán.