Carmena dice ahora que "no puede haber impunidad con los manteros"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, insistió este miércoles en que el plan contra la venta ambulante en la capital sí que se va a desarrollar "porque no se puede permitir que haya impunidad" y achacó la confusión sobre ese asunto a que la nota de prensa donde se anunció la retirada. "Es verdad que salió una nota equivocada porque no recogía mi decisión y que después, a las 5 o 6 horas, se modificó en la web. No se ha aplazado el plan policial porque es necesario y porque naturalmente no se puede permitir que haya una impunidad para los manteros", explicó a los periodistas Manuela Carmena.

No obstante, esto mismo ya lo había dicho el día anterior su delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, que aseguró, tras las críticas de la oposición, que "el plan tiene como prioridad el trabajo y la intervención social pero también una parte policial que en absoluto está en contradicción. Sigue adelante porque va a suponer un beneficio importante para todas las partes. No hay ningún tipo de problema ni dificultad"

Eso sí, la alcaldesa avanzó que las oficinas de apoyo a los inmigrantes -una de las medidas sociales que plantea el Consistorio- "ya están en marcha". "Necesitamos que sean las personas que están en las mantas y están haciendo estas ventas las que se acerquen a nosotros porque en el fondo la sociedad les ha echado. Si no les damos posibilidad de legalizar su situación les abocamos a la ilegalidad", dijo.

Para Manuela Carmena, se debe buscar la manera de que estas personas salgan del "círculo mafioso" de vender productos ilegales y ha comparado su situación con la de las personas que transportan droga y son el eslabón más débil de toda una cadena. "Queremos que estén en la legalidad, pero vendiendo legalidad, no vendiendo unos productos de los que ellos no son responsables. ¿Vuelvo a decir: ¿Quién fabrica todo eso? ¿Quién está lucrándose? Desde luego ellos no", zanjó la regidora.