Ciudadanos pide a Sánchez que no lance más "cortinas de humo"

Definitivamente, las relaciones entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, y por extensión las del PSOE y Ciudadanos, se han enfriado sólo medio año después de que ambas formaciones firmasen solemnemente un acuerdo de Gobierno, infructuoso al no lograr el líder de los socialistas superar su investidura.

En la mañana de este jueves, víspera de las campañas electorales en Galicia y País Vasco, aún se esperaba la llamada del secretario general del PSOE al presidente de Ciudadanos dentro de la "ronda de contactos" iniciada por el primero, que esta misma semana ha telefoneado a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias.

¿Necesita Rivera una "descompresión"?

A primera hora, en una entrevista en Antena 3, el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, lanzaba un aldabonazo al líder centrista al ser preguntado por esa llamada que no llega: "El señor Rivera necesita un poquito de descompresión. Quiero decir: ha hecho una evolución del no a Rajoy al sí a Rajoy pasando por la abstención y las 150 medidas" afirmaba al acuerdo de investidura con el PP.

Preguntado por las palabras de Hernando, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, contestaba calificando de "cortina de humo" la pretendida ronda de contactos de Sánchez: "El señor Rivera no necesita ninguna descompresión, en cuanto el señor Sánchez quiera hablarán y el señor Rivera le dirá lo que le tiene que decir: que deje de lanzar cortinas de humo, que asuma su responsabilidad; que no hay alternativa a un Gobierno en minoría del PP y que él lo sabe; que no es viable ese gobierno con la amalgama de cuarenta partidos que están bajo el paraguas de Podemos y los independentistas".

Para el número dos de los centristas, la actitud del líder socialista podría responder a su único deseo de mantenerse en el cargo: "No sabemos si es [la cortina de humo] para ganar tiempo o para intentar aguantar su cargo de secretario general del Partido Socialista".

Una relación que se ha enfriado

Fuentes de Ciudadanos admiten que la relación personal entre los dos líderes no es la misma que a principios de año, aunque lo achacan más a la coyuntura policial que "la química" entre ambos. Si bien los centristas llegaron a sentarse la pasada legislatura en una mesa a tres con PSOE y Podemos, con el objetivo de lograr la abstención de los de Iglesias, en esta ocasión no parece que esa escena vaya a producirse. El plan A de Rivera siempre ha sido un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos con un presidente del Gobierno distinto a Rajoy, y el plan B ese "gobierno del PP en minoría" al que se refería Villegas como única opción viable.