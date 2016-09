El duro enfrentamiento entre Cifuentes y C´s y su vapuleo a Podemos

Cristina Cifuentes eligió un color anaranjado en su vestimenta para esta segunda jornada del Debate sobre el estado de la región. Ya lo avisó este miércoles: "Es el momento de recordar que Madrid está en el centro", afirmó la presidenta de la Comunidad. Fue ese un discurso en el que se arrogó la centralidad política y en el que no realizó autocrítica de su gestión durante este año largo al frente del Ejecutivo regional, algo que molestó y mucho a su socio de Gobierno.

Y eso se dejó notar en esta segunda jornada, donde ya sí intervenían los grupos de la oposición. El líder de la formación naranja, Ignacio Aguado, reprochó a Cifuentes su triunfalismo y que se "arrogue el papel de la nueva política y del centro". "Eso no es creíble", le espetó el dirigente centrista, que quiso reivindicar su acuerdo de investidura con el PP, gracias al cual éste gobierna en la región.

Así las cosas, el agrio enfrentamiento entre ambos discurrió entre quién de los dos políticos abandera mejor la centralidad y la regeneración en la Comunidad. Y así estuvieron, un buen rato, a vueltas con el centro. "Ustedes son el Partido Popular imputado por los tesoreros, el partido de Bárcenas, el primer partido en España imputado por financiación irregular, los de Soria, el partido de los recortes y no se nos olvida y no se nos va a olvidar nunca y espero que a los madrileños tampoco", le espetó Aguado.

"Tenemos la responsabilidad de que se regeneren", explicó Aguado, pero añadió: "No tenemos nada ver con ustedes; ni son nueva política ni de centro y si hacen nueva política es porque Ciudadanos les obliga". Para Aguado, las medidas impuestas al PP de Cifuentes han sido fundamentales y claves estos meses en el cambio de rumbo de los populares en Madrid. Y es que, dijo, "si quisieran hacer nueva política ya la habrían hecho durante estos 20 años". "No han hecho nunca políticas de centro", subrayó, porque, a su juicio, "no creen en el centro, son conservadores", pero "no tenemos ningún problema en arrastralos al centro".

A vueltas con el centro político

Molesta, la presidenta madrileña contestó que ellos la autocrítica la hacen de "manera permanente". Y dijo tajante: "A mí jamás me ha arrastrado nadie donde no quería ir. Usted no necesita traerme y llevarme a ningún sitio y menos al centro político donde llevo instalada muchísimos años".

Cristina Cifuentes quiso reivindicar su programa político, del que dijo, ya incorporaba la práctica totalidad de las medidas suscritas entre PP y Ciudadanos en ese acuerdo de investidura. De éste dijo que "no es el acuerdo de Ciudadanos, es de los dos. Y, además, no fue una imposición; fue un acuerdo voluntario, adoptado libremente y que supuso concesiones por ambas partes y que nosotros asumimos de buen grado. Si yo hubiera sentido que era una imposición estaría sentada en los bancos de la oposición", sentenció.

No lo ve así Aguado, que le espetó: "¿Desde cuándo el programa del PP ha sido creíble?". Y puso como ejemplo la promesa que Mariano Rajoy realizó en 2011 de despolitizar la Justicia. "Ha tenido cuatro años, ¿y qué ha hecho? Nada". "¿Habrían aprobado una comisión de corrupción si no fuera por nosotros? Ya le digo yo que no", sostuvo. "Bienvenidos a la nueva política, pero no se la arroguen porque son ustedes más viejos que la democracia".

La presidenta regional contratacó afirmando que "estar en el centro político no es pactar un día con el PP, otro con el PSOE y otro con Podemos". Y lo que les pasa, dijo haciendo un juego de palabras, "es que están descentrados". Eso sí, Cifuentes trató una y otra vez de desligarse de los gobiernos anteriores de su partido, sobre todo en lo referente a la corrupción. "Yo respondo exclusivamente de los 15 meses que llevo gobernando", insistió.

Carmena, protagonista del debate

Pero si el enfrentamiento con Ciudadanos fue duro, quizá por lo poco esperado, aún lo fue más con Podemos, tanto en el fondo como en la forma. Cristina Cifuentes vapuleó al portavoz de la formación morada, José Manuel López, cuyo discurso apenas despuntó cuando mencionó la corrupción de los populares.

"¿A qué cambio se refiere, el cambio que supone que la ciudad de Madrid tenga por primera vez en la historia más paro que la Comunidad de Madrid, a ese cambio?, ¿o el cambio de colapsar el tráfico de Madrid con su desastrosa información a los ciudadanos?, o señoría, ¿habla usted del cambio de ver las calles de Madrid inundadas de suciedad como jamás habían estado antes?" Fue en ese momento cuando la bancada popular despertó ovacionando a su presidenta con entusiasmo. "Es una vergüenza lo sucia que está la ciudad, ya se podían poner a limpiarla en esos ayuntamientos del cambio", afirmó.

Cifuentes aseguró no tener fijación por la alcaldesa Manuela Carmena, pero que por ello no va a dejar de denunciar que "Madrid ha cambiado para peor". Como ejemplo, la presidenta regional recordó las inversiones fallidas, como la Operación Chamartín o la situación en la que se encuentras cientos de familias de cooperativistas que pueden perder sus ahorros por las decisiones del equipo del Ejecutivo municipal. "Mientras la Comunidad de Madrid está en estos momentos ofreciendo a los madrileños seguridad, estabilidad y confianza para crecer las decisiones del Gobierno de Ahora Madrid -marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento- lo que están haciendo es generar inquietud, incertidumbre e inseguridad" y están "consiguiendo ahuyentar inversiones".

Las decisiones y actuaciones que estos meses ha llevado a cabo el Consistorio de Carmena han sido demoledoras para Podemos en manos de Cifuentes, que continuó contraponiendo los dos modelos de gestión: "Mientras Podemos cierra museos municipales en plena temporada alta de turismo, nosotros junto a Ciudadanos acabamos de aprobar una estrategia de turismo para los próximos tres años; mientras Podemos destina 11 millones de euros a crear una radio afín mi Gobierno ha impulsado la profesionalización y despolitización de Telemadrid y mientras Podemos no fue capaz siquiera de abrir los comedores escolares el verano pasado, nosotros hemos financiado los comedores escolares durante las vacaciones escolares del verano pasado, Navidad, Semana Santa y también este verano". Y recordó también el cierre por parte del Ayuntamiento de la Oficina Antidesahucios.

Según dijo Cifuentes, en Podemos "viven tan desespaldas a la realidad que incluso comienzan a vivir de espaldas a sus propios votantes, que cada vez confían menos en ustedes y cada vez les votan menos".

La democracia, "incompatible" con P´s

Pero la parte mollar de la réplica y crítica de Cifuentes a Podemos vino después, cuando rebatió a López uno de sus "mantras" políticos: "la supuesta falta de calidad democrática del PP". Fue así:

"Ustedes llegaron a la escena política dando lecciones de democracia y cuestionando los casi 40 años de la historia democrática de este país, que precisamente se sustentaban en esa norma de convivencia que fue fruto del consenso, que es la Constitución española. En esta Asamblea, y en muchos espacios, hemos tenido que escuchar cómo Podemos se consideraba poco menos que inventor de la democracia, pues, mire, lecciones de democracia, de calidad democrática a mí y a mi Gobierno ninguna. Y menos todavía si proceden de un partido cuyo líder afirma cosas como que los medios de comunicación tienen que tener un control político o cosas como que está dispuesto a exigir a los jueces un compromiso con el programa del cambio", comenzó diciendo Cifuentes, que pasó a enumerar hasta seis incompatibilidades con la democracia en las que la formación morada ha incurrido:

"La democracia es incompatible con cuestionar el trabajo de los periodistas e incluso señalarlos como hacen algunos de ustedes en Podemos; la democracia es incompatible con defender sistemas políticos como el venezolano donde el líder de la oposición está encarcelado, mejor dicho, todos los líderes de la oposición están encarcelados en Venezuela; la democracia es incompatible con hacer senador a un condenado a seis años de prisión por tenencia ilícita de armas como tiene su partido[ en referencia a Josetxo Arrieta Arrieta]; la democracia es incompatible con pedir el indulto a un concejal condenado por un delito de lesiones a otro concejal socialista [en referencia a Andrés Bódalo]; la democracia es incompatible con tener en el Congreso a un diputado condenado por altercados con la Guardia Civil [en referencia a Jorge Luis Bail] y desde luego, señor López, es totalmente incompatible afirmar que un condenado por un delito de pertenencia a organización terrorista como Otegi es un preso político, es incompatible", terminó entre una gran ovación.

Cifuentes también acusó a Podemos de tener una "gran falta de sensibilidad" hacia ciertos colectivos. "En cuanto ustedes pueden hacen declaraciones o gestos que son muy ofensivos para muchas personas. Esto es lo que ocurrió con las víctimas del terrorismo después de aquel lamentable episodio de los títeres o también lo que ha ocurrido con muchas mujeres cuando a la pregunta de una periodista al líder carismático de su partido éste le contestó con una frase bastante machista que nadie de su partido le reclamó ni le dijo nada. Y qué no decir cuando supimos la opinión de su líder carismático sobre otra periodista de la que dijo ‘la azotaría hasta que sangre’. Y también le recuerdo a las mujeres que denunciaron haber sufrido agresiones sexuales y acoso del Círculo Jóvenes de Podemos, caso que ustedes trataron de tapar", dijo entre murmullos de desaprobación de la bancada morada.

No encontró respuesta Cifuentes a sus durísimas palabras en López, que únicamente le recomendó no preocuparse "tanto por la limpieza"y ocuparse de "limpiar su partido". "¿Cómo no me voy a preocupar de la limpieza de mi ciudad? Si no se puede andar por las calles. Exijo al Ayuntamiento de Madrid que limpie la ciudad que es su principal competencia", le indicó.

Gabilondo le acusa de presidir el "reino de la apariencia"

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, calificó el Gobierno regional de "reino de la apariencia" y subrayó su "continuismo" al comentar que "la única novedad significativa es que ahora carecen de mayoría absoluta". "Su política se desenvuelve en la inercia y el continuismo, sin atender a aspectos decisivos, como son la regeneración y la lucha contra la corrupción", respondió a Cifuentes en su intervención.

"Reducen la realidad al anuncio de novedades para que parezca que su gestión es renovación, cumplimiento, apertura y transparencia. Pero donde usted ve novedad, nosotros vemos continuismo trufado de otros envoltorios", añadió y acusó a su Ejecutivo de "subordinar constantemente el interés público al interés privado" y de "ignorar la desigualdad creciente en nuestra región como un insignificante daño colateral de su gestión".

Además, manifestó que el Gobierno de Cifuentes "si bien no promueve la corrupción, ha decidido no afrontarla en sus raíces". "Se lamenta públicamente de diversos comportamientos pero no acabamos de saber qué ha ocurrido realmente en Arpegio, en el Canal de Isabel II, en la Ciudad de la Justicia y en tantos otros asuntos que están por iluminar en esta Comunidad", recordó. Al respecto, comentó que el Gobierno regional "sólo adopta medidas cuando el escándalo se hace púbico" y "siempre son parciales, temerosas".