Después de que este miércoles los errejonistas reavivasen la guerra con los pablistas presentando una propuesta, encabezada por Rita Maestre y Tania Sánchez, para liderar el partido en la Comunidad de Madrid, este jueves el líder de Podemos entra en la batalla.

"La clave no son los nombres ni las fotografías, la clave son las propuestas y estoy convencido de que va a haber propuestas mejores de las que se han hecho hasta ahora", ha asegurado el líder de Podemos cuando ha sido preguntado en el Congreso por la iniciativa de Maestre y Sánchez.

"No comparto la opción de quienes anteponen nombres y fotografías a las propuestas y estoy convencido de que otros compañeros como Ramón (Espinar) y otros serán capaces de hacer propuestas que lleven hacia un debate mucho más interesante con la gente de los círculos en Madrid, que es la gente que debe protagonizar este proceso", ha sentenciado al ser repreguntado por la propuesta de Rita Maestre.

Errejón evita el tema

Minutos después de estas declaraciones, ha comparecido en rueda de prensa el número dos del partido Íñigo Errejón. Preguntado por las palabras de su secretario general, no ha querido valorarlas.

"Yo soy portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y no me pronuncio sobre los procesos autonómicos que se produzcan. Si que puedo manifestar que nosotros tenemos procesos abiertos, de debate, en los que se contrastan ideas y en los que la gente elije con su voto en primarias a los compañeros que se ponen al frente en las diferentes estructuras territoriales". A juicio de Errejón, "eso no son guerras, no son desafíos, no son crisis son procesos democráticos de debate abierto, nos enorgullecemos de tenerlos y la palabra le corresponde a los madrileños", ha finalizado.