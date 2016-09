La Generalidad paga viaje y estancia a 11 periodistas franceses para venderles el "procés"

La Generalidad no se limita a abrir "embajadas", la última de ellas en Lisboa, sino que también hace política internacional en casa, con gastos pagados para los periodistas extranjeros a los que se trata a cuerpo de rey. En los días previos al "Onze de Setembre", once editorialistas, columnistas y redactores jefes de medios franceses, entre ellos Liberation, Sud Ouest, L'Humanité y La Croix, han sido agasajados en el Palacio de la Generalidad por Carles Puigdemont y Raül Romeva, el consejero autonómico que insiste en presentarse como "minister of Foreing Affairs" de Cataluña.

También han sido sometidos a las charlas doctrinarias de dos propagandistas del proceso separatista, el columnista de El País Josep Ramoneda, que abrazó el independentismo con la llegada al poder de Artur Mas, y el tertuliano por antonomasia de TV3 Joan Baptista Culla, profesor de Historia y látigo de "unionistas".

El siguiente punto del programa, este jueves por la noche, es una cena con colegas de profesión catalanes partidarios del proceso separatista, según consta en la agenda del Diplocat, el organismo de la Generalidad encargado de la internacionalización del "conflicto".

A partir de este viernes por la tarde, los periodistas franceses dispondrán de tiempo libre para contemplar los preparativos de la Diada y el ambiente de los diferente actos separatistas que se cerrarán con las cinco manifestaciones previstas para el domingo a partir, como no podía ser de otro modo, de las 17:14 horas.