La Junta de Portavoces aprueba el pleno para De Guindos que podría no celebrarse

Ciudadanos no era decisivo, pero finalmente ha decidido no ser el único grupo que apoyaba al Ejecutivo y ha sumado sus votos a los de PSOE, Podemos, ERC, PNV y el grupo Mixto. Así, la comparecencia de Luis de Guindos para explicar el 'caso Soria' ha salido adelante en la Junta de Portavoces gracias a los votos ponderados de todos los grupos de la oposición que han dejado sólo en el 'no' al PP. Todos estos grupos, que suman la mayoría de la Junta, exigen un Pleno con categoría de urgencia. Es decir, que se celebren antes del 27 de septiembre, día en que se dan inicio los plenos en el nuevo calendario legislativo.

A partir de ahí, la cuestión es la fecha que fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en base a su competencia y si acepta la condición de "urgente" de la iniciativa presentada por PSOE y Podemos. Fuentes parlamentarias creen que será rechazada la urgencia y que Pastor dilatará al máximo los plazos para que decaiga la iniciativa en el futuro. Motivo por el que fuentes socialistas no descartan recuperar el llamado conflicto de competencias contra la presidenta por no atender a la decisión del citado órgano parlamentario.

A sumar, una clave más: si el Gobierno acude o no a esta llamada que le exigen los portavoces. Fuentes gubernamentales explican que sigue vigente la doctrina de que el Ejecutivo no puede comparecer en funciones, por lo que previsiblemente De Guindos solo comparecerá en comisión la semana que viene, en contra de lo aprobado por la Junta. Salvo cambio de criterio del ejecutivo, la comparecencia en pleno de Guindos podría decaer por dilatarse su convocatoria hasta dentro de más de un mes.

Eso parece deducirse de la decisión que ha dejado abierta la presidenta Pastor en la segunda reunión de la Mesa esta mañana y en la que se ha dejado sin fecha la comparecencia, pese a que sí se ha aceptado su condición de "urgente". Llamativo ha sido que Ciudadanos sí se ha desmarcado del resto de los grupos parlamentarios en la votación sobre calendario de plenos, propuesto por Pastor y que no comenzaría hasta el 27 de septiembre. La abstención de la formación naranja parece avalar, en parte, la dilación de los tiempos en la citada comparecencia habida cuenta de que los plenos no se celebrarían hasta despues del día 27.

En el turno de comparecencias de los portavoces, el del PP, Rafael Hernando, se quejó de la intención del PSOE de "evadir sus responsabilidades por el bloqueo a la gobernabilidad" y por su "utilización del pleno, en donde se debe graduar la importancia del asunto. Convocarlo para tratar sobre un 'no nombramiento' me parece ridículo". En el turno del PSOE, Antonio Hernando ha denunciado "la triple cacicada" con la que "Ana Pastor vuelve a ponerse al servicio partidista del Gobierno".