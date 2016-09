Rajoy, "engañado" por el pérfido De Guindos

El Mundo calienta motores ante la Diada. "Puigdemont liderará en la calle la rebelión contra el Estado", esa rebelión anual que les queda siempre tan mona. Colea el asunto Soria y podría acabar con la cabecita de De Guindos en el cubo de la basura. "El escándalo de la elección de Soria se vuelve contra De Guindos". "PSOE, Podemos y C's cercan a a Luis de Guindos", dice El Mundo sacando al PP del grupito. Da mucho bombo el periódico de Cuartango a la última trifulca en Podemos. "Primera candidatura contra Iglesias de los partidarios de Errejón". "Pablo Iglesias atraviesa hoy las horas más bajas desde su eclosión en 2014", dice el editorial. "Una vez más, Pablo Iglesias volverá a intentar evitar que aflore la fractura interna y que se ponga en cuestión su liderazgo. Pero, como vemos, las divisiones en la formación son muy profundas y van mucho más allá de los personalismos". Y eso que eran grandes amigos. Cosas de la casta y de la pasta.

El País pone en marcha lo que Federico Jiménez Losantos llama "operación menina" dirigida por Soraya para cargarse a De Guindos. "El PP culpa a Guindos del caso Soria para proteger a Rajoy". Yo que el ministro iría haciendo las maletas. "La dirección sostiene que el ministro dio información errónea sobre la designación para el Banco Mundial" y eso es lo que llevó a Rajoy a "decir falsedades". Pobre Rajoy, si es que eso le pasa por bonachón y confiado. Cuentan que ya en el avión de vuelta de China, se aburría y se entretuvo leyendo cómo se hace uno con un puestecito en el Banco Mundial. Se echó las manos a la cabeza. ¡No es una oposición, es un dedazo! Menudo disgusto se llevó el hombre. El editorial exige "rendir cuentas". La renuncia de Soria "no da carpetazo al escándalo provocado por la decisión adoptada en su día. Hay mucho que explicar sobre la cacofonía de voces gubernamentales surgidas a partir de esa medida". Así que hala, al Congreso, porque "un gobierno en funciones también tiene que explicar sus decisiones". Josep Ramoneda no se cree el cuento de Rajoy el engañado. "Rajoy intentó justificar su desatino con mentiras flagrantes y quedó en evidencia". Pero no hubiera dado marcha atrás "si no hubiera estallado la rebelión en su partido". Y pone todas sus esperanzas en esta rebelión. "En una organización tan jerárquica y cerrada como el PP, cuando se pierde el miedo a discrepar todo es posible". "¿Es posible una investidura con un candidato nuevo del PP? ¿El ruido generado en el PP por el caso Soria es señal de un vendaval suficiente como para llevarse a Rajoy por delante?". No sueñes, Ramoneda. Aunque a él lo que le mola es el gobierno Frankenstein. "Para ello sería necesario romper dos tabúes del sistema: el que excluye a Podemos porque le sitúa, sin prueba alguna, fuera del bloque constitucional. Y el que demoniza al voto soberanista". Ramoneda en franca rebelión contra las directrices Cebrián. No doy dos duros por él.

ABC dice que "Rivera teme que Sánchez busca un pacto con la izquierda y los secesionistas". A Ignacio Camacho un viejo militante del PSOE le ha dicho que no lo dude, que Pedro Sánchez esta brujuleando para hacerse con los votos separatistas. "Su problema está dentro. La ronda de contactos la tendría que celebrar primero con los barones, claro, aunque sospecho que confía en hacerles la pirula con hechos consumados (...) Si Sánchez se encuentra con los votos de una investidura in extremis" a ver quién es el guapo que le dice que no, que diría Fernández Vara. "El caso Soria se vuelve contra De Guindos", dice por ahí en chiquitito y muy cabreado que ya se sabe que a ABC este tema no le gusta nada. Eso sí, "palos a Soria, jabón a Almodóvar", otro involucrado en los papeles de Panamá. "¿Por qué Soria no puede representar a España y Almodóvar sí?". Pues no le falta razón.

La Razón dice que "Rajoy zanja el caso Soria y pide al PP que se centre en el 25-S". "Moncloa y Génova señalan a De Guindos por la polémica del exministro". Marhuenda dice que pelillos a la mar, "sería absurdo que continuaran aflorando los síntomas de malestar y enfrentamiento interno entre las distintas posiciones de los dirigentes del partido". Caramba, si Marhuenda habla de enfrentamiento interno en el PP deben estar matándose los unos a los otros. "Sin duda, conviene que quienes mantienen quejas por el trato recibido por el exministro se avengan a razones y acepten la realidad del error cometido", dice a modo de tortazo a Guindos. Cuenta que "a Iglesias la política le ha hecho más rico". "El comunista Pablo Iglesias es el líder que más cobró en 2015: como eurodiputado, reconoce haber percibido 80.908.56 euros, a los que sumar 4.391 que le pagó Podemos y 427,61 euros más de la Universidad Complutense. A esta remuneración por cuenta ajena, Iglesias sumó 33.700,48 euros procedentes, según su declaración de derechos de autor y presentador de TV". Qué tío, el líder de La Gente, no deja pasar ni una. Menuda potra ha tenido con esto de pertenecer a La Casta, dentro de nada le vemos en el IBEX. Y La Gente pasando penalidades. Danos argo, Pablo, danos argo.