Revuelo en el PSOE-A tras los rumores sobre un nuevo intento de Sánchez a la investidura

El fantasma del desconcierto recorrió ayer la bancada socialista del Parlamento andaluz en plena sesión. Se conoció que el entorno de Pedro Sánchez filtró que éste estaba dispuesto a asumir la presidencia del gobierno, contradiciendo sus propias palabras de unos días antes. Luego los rumores se ampliaron. Estaba dispuesto a asumir la presidencia del gobierno en solitario, contando con sus 85 diputados exclusivamente. Entonces fue cuando se produjeron las palabras del portavoz del PSOE andaluz, Mario Jiménez.

Sus palabras, recogidas por ABC, fueron estas: "La dirección de un partido no puede secuestrar el futuro de su partido ni de España. Si los líderes no están capacitados, otra instancia del partido tiene que tomar decisiones". Eran palabras dirigidas a Mariano Rajoy, pero se ha interpretado que, en realidad, también iban dirigidas a Pedro Sánchez.

Lo que sí quedó claro es que Mario Jiménez no cree en nada de lo que está haciendo Pedro Sánchez, coincidiendo así con Juan Cornejo, el secretario de Organización del PSOE andaluz, que ya dijo hace tres días que el plan de Sánchez era inviable y que no se podía engañar a los españoles con estrategias confusas.

Europa Press relata que Mario Jiménez insistió en que "no es posible" una alternativa a un Gobierno del PP por el "veto" que existe entre Podemos y Ciudadanos (C's): "Si Podemos no y C's no, con 85 diputados no se puede presentar nadie a una investidura". Además, ha pedido al candidato del PP y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que dé "un paso atrás".

A las preguntas de los periodistas sobre tales rumores y la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, finalmente lidere una alternativa a Rajoy, Jiménez dijo no tener constancia de tal extremo y se remitió a las últimas palabras que el dirigente pronunció en este sentido, "que no se estaba postulando para liderar una alternativa". "El lunes dijo claramente que no se estaba postulando para liderar una alternativa y no tengo otra referencia suya ni comunicado de la dirección federal", ha agregado.

Añadió Jiménez que es el jefe del Estado el que debe proponer a un candidato a la investidura y "más allá de las formalidades, frente a las posiciones que el partido definió en el Comité Federal, y que están en vigor, si esa posición se cambia, supongo que Sánchez dialogará en el seno del partido para trasladar una posición diferente".

Ha recordado en este sentido que "el PSOE asumió que su posición era la de liderar la oposición como consecuencia de los resultados electorales y que no había aritmética posible, como recordaba el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, recientemente, y esta es la posición del partido en estos momentos".

Así las cosas, Jiménez ha insistido en que la posición de Sánchez a día de hoy "es la que es, que no se postula para una alternativa" y que también así lo ha trasladado Hernando: "Que no es posible, que no hay números y que no puede haber una alternativa".

Según Jiménez, de las manifestaciones de C's y Podemos se desprende que " no es posible, que son incompatibles, como ya vimos en marzo" y que, con los independentistas, "gente que quiere romper la unidad del país, el PSOE bajo ningún concepto va a entenderse o dejar caer la gobernabilidad de España sobre esas fuerzas".

Además, Mario Jiménez negó que existan contradicciones en el seno del PSOE-A en cuanto a estos planteamientos después de que la presidenta del PSOE, la andaluza Micaela Navarro, considerara que la propuesta de Sánchez de que "todo el mundo hable con todo el mundo" para tratar de desatascar la situación política ni es "inviable" ni alimenta "falsas expectativas", algo que afirmó un día después de que el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, pidiese "no engañar" porque el veto entre Podemos y C's hace "inviable" el acuerdo.

Para Mario Jiménez, Navarro "no ha dicho nada contradictorio a lo dicho por ningún responsable del PSOE-A", por eso cree que "no hay que darle más recorrido ni trascendencia" a este asunto.

Especialmente contra Rajoy, Jiménez le acusó de falta de patriotismo. Rajoy, dijo, al "que se le llena la boca de hablar de lo que necesita España, con toda esa apelación patriótica, llega un momento en el que el mayor gesto de patriotismo que puede hacer es dar un paso atrás". El PP, argumentó, al tener más votos, tiene más responsabilidad, y debe pensar cómo hacer útiles esos votos porque "la posición de Rajoy ya empieza a ser insostenible".