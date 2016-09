San Sebastián acoge una universidad islámica controlada por radicales

La primera Universidad de Ciencias Islámicas de España ha abierto recientemente sus puertas en San Sebastián, donde dispone ya de unas instalaciones propias en el Centro Cultural Islámico de la ciudad, en las que los alumnos harán los exámenes presenciales a pesar de que las materias se impartirán por internet.

Así, San Sebastián acogerá una sede de la Universidad Islámica Europea. Este centro está vinculado a al movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad, cuyo objetivo formal es crear expertos que puedan extender el Islam por el continente europeo, para lo que se centra en mejorar la formación teológica de los jóvenes musulmanes.

Este grupo se financia, entro otros recursos, mediante el control de sindicatos en Marruecos. De acuerdo con la página web del centro, la iniciativa surge de la colaboración del profesor doctor Waleed Al-Maneese de la universidad islámica de América, con sede en Minesota, que busca expandirse en Europa a través de distintos centros, coordinados a nivel europeo por el doctor Rachid Boutarbouch.

Precisamente, fuentes cercanas a Interior advierten de que Rachid Boutarbouch es uno de los sospechosos habituales de los servicios de inteligencia, no en vano, estos centros inculcan la versión más radical y expansiva del Islam. El Doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Los Hermanos Musulmanes o El Islam en Europa, Sergio Castaño, explicó este miércoles en En Casa de Herrero, que el movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad se caracteriza por difundir las ideas más radicales del Islam, las mismas que defienden los grupos terroristas como Estado Islámico o Al Qaeda, pero, decía Castaño, este movimiento dice que lo hace desde la no violencia. Lo que no explicó, en cambio, es cómo se hace compatible la interpretación más radical del Islam que contempla, entre otras cosas, acabar con los infieles del mundo o propugna la violencia contra las mujeres, con la no violencia.

Los servicios de inteligencia procuran tener localizado a Boutarbouch que se mueve entre Rabat, Melilla, Granada y San Sebastián, según las mismas fuentes cercanas a Interior.

Además de en España, la Universidad Islámica ofrece cursos en Alemania, Francia e Italia. Según ha informado el representante de esta nueva universidad y presidente del Centro Islámico donostiarra, Badar Hijra, en Europa ya existe un centro universitario islámico en Amberes (Bélgica). También ha precisado que la licenciatura en Ciencias Islámicas consta de cuatro cursos, tras los que los alumnos interesados podrán realizar un máster de otros dos años y finalmente, tendrán la oportunidad de hacer el doctorado.

Preguntado por la apertura de este nuevo centro en San Sebastián, el alcalde donostiarra, el peneuvista Eneko Goia, ha dicho en una rueda de prensa que se trata de "una iniciativa positiva" que constituye "una manifestación más de una ciudad que cada vez es más plural, también en lo religioso".

Goia ha reconocido que la capital guipuzcoana es una ciudad en la que "las cosas cambian en el sentido de la pluralidad cultural y religiosa".

"La nueva universidad -ha añadido- es una manifestación del cambio que se está produciendo y que hay que entender en el sentido positivo y como aportación a la identidad cultural y religiosa de la ciudad".